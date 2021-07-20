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北市疫調必查電信足跡　柯文哲：刻意隱瞞足跡就開罰

▲台北市長柯文哲20日表示，為了確保相關疫調資訊確實無誤，只要民眾確診就會向警方調閱電信足跡，若民眾隱匿疫情將依法開罰。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲20日表示，為了確保相關疫調資訊確實無誤，只要民眾確診就會向警方調閱電信足跡，若民眾隱匿疫情將依法開罰。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-20 17:20:10

台中市日前出現一名30歲男性家教的確診案例，不過衛生局人員在對他進行疫調時，該名男家教卻並未詳實告知，甚至還提供假的疫調資訊，企圖誤導疫調人員，最後發現該名男家教的足跡除了遍及雙北地區外，甚至還在數日內與多名友人有親密接觸，引發社會各界議論。

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台北市長柯文哲今（20）日在防疫記者會上表示，有鑒於台中市該案例的問題，再加上現在是疫情能否順利阻卻的最後階段，為了防止民眾可能有心存僥倖的情況，因此對外宣布未來只要是確診的民眾，一律會向警方徵調相關電信足跡，以防相關確診足跡有所錯誤。

柯文哲表示，民眾在確診後，北市府方面會隨即與民眾詢問相關足跡資料。而為了確保足跡真實無誤，只要民眾確診，就會向警方調閱電信足跡。而由於電信足跡要一天後才會出爐，柯文哲也直言希望民眾能夠針對足跡誠實以告，若刻意隱匿相關足跡資訊，將視情節輕重依傳染病防治法，開罰6萬到30萬不等。

▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）
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