北市疫調必查電信足跡　柯文哲：刻意隱瞞足跡就開罰

台中市日前出現一名30歲男性家教的確診案例，不過衛生局人員在對他進行疫調時，該名男家教卻並未詳實告知，甚至還提供假的疫調資訊，企圖誤導疫調人員，最後發現該名男家教的足跡除了遍及雙北地區外，甚至還在數日內與多名友人有親密接觸，引發社會各界議論。





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台北市長柯文哲今（20）日在防疫記者會上表示，有鑒於台中市該案例的問題，再加上現在是疫情能否順利阻卻的最後階段，為了防止民眾可能有心存僥倖的情況，因此對外宣布未來只要是確診的民眾，一律會向警方徵調相關電信足跡，以防相關確診足跡有所錯誤。





柯文哲表示，民眾在確診後，北市府方面會隨即與民眾詢問相關足跡資料。而為了確保足跡真實無誤，只要民眾確診，就會向警方調閱電信足跡。而由於電信足跡要一天後才會出爐，柯文哲也直言希望民眾能夠針對足跡誠實以告，若刻意隱匿相關足跡資訊，將視情節輕重依傳染病防治法，開罰6萬到30萬不等。



