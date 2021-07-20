談南投疫苗庫存遭林明溱指為狗　管碧玲：民代本是看門狗

南投縣疫苗施打率墊底，民進黨立委管碧玲19日在臉書指出，南投疫苗的剩餘量40%高居不下，縣長林明溱的態度恐怕是關鍵。對此，林明溱今（20）日在縣議會上痛批「管碧玲就是民進黨養的一條狗，管好高雄市就好」，引發輿論譁然，管碧玲隨後則透過臉書表示，「民意代表本來就是看門狗，我確實關心南投的施打率，今天早上數字可以看得出來南投大步在趕進度，這樣很好」。

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管碧玲19日在臉書PO文表示，她關心南投的疫苗施打率長達一週以上，發現南投疫苗一直施打不開，至少7月15日到19日，剩餘率都居高不下，40%這個數字，宛如不動如山。她一直希望中央政府能詢問南投，是不是需要什麼幫助？畢竟南投幅員遼闊，偏鄉不便之處甚多、醫療資源、人力系統不如都會。

管碧玲話鋒一轉指出，「但是，恐怕縣長的態度還是關鍵？」，因為看到林明溱形容美、日捐贈的疫苗是「丟臉的乞丐疫苗」，再看到南投連莫德納的剩餘率高達49%。著實一陣心驚。「南投疫苗總剩餘量高達42%；今天為止，覆蓋率才14.8%！我還是期待南投如果有需要，應該接受中央政府的協助」。

管碧玲還說，疫苗沒有顏色，南投鄉親的健康也沒有顏色，縣長要思考的，恐怕是「以民為本」，專心注目人民的福祉，讓疫苗打進身體，保護鄉親的健康才對。

對此，林明溱今日在議會備詢被問及疫苗施打狀況時，竟怒轟其是被民進黨政府抹黑，並批評「管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，有夠缺德」，他還說，南投縣施打率達到8成，卻被管碧玲說成4成，管碧玲管好高雄市就好，別管到南投來。

林明溱激烈的言論引發譁然，管碧玲今日稍早再次在臉書PO文表示，請林明溱不要生氣，她確實關心南投的施打率，而且追蹤了一個星期，而且她在內部是主張中央應該幫助南投，給南投溫暖，而不攻擊南投的。

管碧玲也附上其私訊政府官員的截圖證明立場，她指出，7月11、12周末日，南投才打了3596人次，17、18日週末2日，南投進步了，這表示南投非不能也，做與不做的問題而已。

管碧玲說，在全國比較之下，還是期待南投能趕上進度，林明溱矛起勁來了，這是南投鄉親之幸，今天早上數字比較，可以看得出來南投大步在趕進度，這樣很好，繼續加油。管碧玲最後也自嘲，「好啦，我做狗，民意代表本來就是看門狗」。