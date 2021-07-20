衛福部核准高端EUA引質疑 羅智強批：見不得光的鬼政府
高端疫苗19日正式通過緊急使用授權（EUA），取得專案製造許可，但審查會議不公開也嚴禁錄影，引發各界質疑，台北市議員羅智強痛批高端EUA輕騎過關，鬼鬼祟祟，不但「沒有畫面」，連委員名單都不公開，更直指，這世上有二種東西見不得陽光，一個是鬼、另一個就是民進黨政府。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-20 17:52:41
針對國產疫苗高端新冠疫苗的EUA，指揮中心指揮官陳時中今日在記者會上表示，與會共有21名專家，其中主席不參與投票，共有18位同意、1位要求補件、1位不同意，會議最後建議核准專案製造。
對此，國民黨主席江啟臣今日率團赴台北地檢署按鈴申告，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端，違反貪污治罪條例相關規定，台北市議員羅智強也在臉書上痛批，這是「見不得陽光的鬼政府」。
羅智強說，這世上有二種東西見不得陽光，一個是鬼另一個就是民進黨政府；針對高端EUA一事，他表示，高端EUA輕騎過關21人會議中只有1票不同意，高端可說是壓倒性勝利，但指揮中心卻將會議輕輕帶過不公佈討論過程也避談那1票不同意的理由，劇本彷彿早已寫好，會議只是儀式性的過場。
羅智強也提及，台大兒童醫院的黃立民院長曾說過歐美國家以及新加坡的EUA審查公開透明，但我們的會議卻嚴禁錄影，人民先前才經歷了「3+11」的黑箱決策，政府的信譽掉滿地，現在高端EUA又鬼鬼祟祟，不但「沒有畫面」，連委員名單都不公開，遑論審查細節。
羅智強抨擊，高端通過EUA，側翼跟網紅開心祝賀，但人民卻彷彿活在平行世界，明明長了雙眼，卻什麼都看不見，他痛批「高端EUA，簡直比鬼還神秘」。