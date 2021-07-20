鼎群科技售偽製快篩試劑銷全台　不法所得逾200萬

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專案小組調查，鼎群科技民國109年起接受藥商三鈺科技股份有限公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群科技卻利用本土疫情爆發，快篩試劑需求大增之際，在未經衛生福利部核准，違反產品銷售代理合同下，從今年5月起私下取得快篩試劑配件「裂解液」。
鼎群取得裂解液後，又私自截留部分代工生產的快篩試劑產品，並包裝假冒為合法快篩試劑組合，以單劑新台幣189元、配件包每包300元不等，對外販售流入公司行號、醫院及藥局。專案小組向高雄地方法院聲請搜索票後，14日前往位於桃園市大園區鼎群公司工廠查獲配件包成品137包（每包內有2瓶裂解液）、快篩試劑8萬多劑，目前初估不法所得達200萬元以上。
檢方搜索後，依違反醫療器材管理法通知鼎群科技副總51歲蔡姓男子到案說明，蔡男初步坦承犯案，檢方訊後飭回。
高雄地檢署呼籲，疫情嚴峻，各項防疫物資需求量大增，因快篩試劑套組未經合格檢驗，且配件成分不明，危害國人生命健康安全甚鉅。針對各式偽劣快篩試劑、黑心防疫商品，檢方必定嚴格查緝。民眾如發現有偽劣試劑或黑心商品對外販售，可勇於向檢、調、警、衛生主管機關檢舉。（編輯：黃世雅）1100720