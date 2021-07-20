藍為國產疫苗EUA按鈴控告陳時中 民進黨：無視朝野共識
國民黨江啟臣主席質疑高端疫苗通過EUA是黑箱作業，今（20）日帶領立法院黨團委員赴台北地檢署按鈴告發衛福部長陳時中及食藥署長吳秀梅失職。民進黨發言人顏若芳表示，立法院早在6月18日就通過朝野決議，疫苗緊急授權之專家會議於審查結果公佈後2週內，將其會議紀錄去識別化後公佈，但昨日中央流行疫情指揮中心（CDC）才公佈高端疫苗通過EUA緊急授權，江啟臣主席就急著抹黑、政治操作，甚至無視國民黨自己在6月份通過的決議，明顯就是睜眼說瞎話。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-20 18:16:58
顏若芳痛批，全世界有哪個國家的在野黨，會因為該國研發國產疫苗的過程而對防疫最重要的防疫指揮官提告，普天之下也就只有百年政黨國民黨的主席江啟臣了。「這不是扯防疫後腿，什麼才是扯後腿？」
顏若芳指出，防疫工作涉及專業與科學，然而國民黨總是用政治凌駕防疫專業，這段時間以來不斷以疫苗與疫情作為政治攻防的議題，甚至持續用錯誤資訊誤導民眾，像國民黨去年說全力扶植國產疫苗，現在卻說國產疫苗不好；之前質疑疫苗買太貴、購買太多？現在卻說不論價格多少都買，還批評之前買太少？更在沒有科學證據下唱衰AZ疫苗，更自組AZ特戰隊打特權疫苗，國民黨對疫苗的態度前後反覆、矛盾，只會把疫苗當作政治籌碼操作、扯防疫後腿。
顏若芳表示，正當全世界都在防疫，有哪個在野黨主席把自己國家的防疫指揮官告上法院，就唯獨想連任黨主席的江啟臣。疫苗是科學問題，也是重要的戰略物資，防疫不該本末倒置，國民黨應該尊重科學、專業，請國民黨江啟臣主席回去好好看一下江啟臣立委在6月份通過的朝野決議內容，不要為了自己的主席連任政治作秀、政黨私利，對疫苗潑髒水，用錯誤的資訊來誤導民眾。
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