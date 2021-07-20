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桃10天26例本土案例　13例涉「特殊交友圈」

▲王文彥表示，最近10天來桃園市的本土案例有26例，其中大概有13例是跟特殊的交友圈有關。（圖／桃園市政府提供）
▲王文彥表示，最近10天來桃園市的本土案例有26例，其中大概有13例是跟特殊的交友圈有關。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-20 18:37:51

今（20）日全台新增18例本土個案及6例境外移入，其中桃園本土及境外各新增2例。桃園市衛生局長王文彥指出，桃園近10天有26例本土案例，其中13例與「特殊交友圈」有關。其中案15543從7月7日至15日之間，分別住宿八德及中壢區的5間旅店。

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衛生局統計，今日新增確診的2例本土及2例境外，年齡為不足10歲至60多歲，其中案15543曾與確診者接觸過，案15544目前仍在疫調中。王文彥表示，案15543曾經有做某一個教練的工作，目前待業在家，他跟案15407是有交往的例子，時間點可以從行蹤上顯現。

王文彥同時補充表示，最近10天來，桃園市的本土案例有26例，其中大概有13例是跟特殊的交友圈有關。可能好幾個交友圈之間產生出來的確診案例，這13個案例裡面又影響到他們的家人、職場或者他其他的朋友染疫，所以這樣的相關關係染疫有16例。所以最近10天的26例中有61%，就是16例是因這個交友圈產生出來的。

市長鄭文燦說明疫情，案15543為20多歲男性，病發前曾與先前確診個案15407接觸，經自行購買居家型快篩劑快篩陽性後，前往醫院採檢確診，感染源明確，另案15544曾返台北家探望家人，因出現症狀就醫採檢確診。

▲案15543自7月7至15日，分別入住過八德區亞都商務旅館、百宣商務旅館，以及中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、古華花園飯店及雲端商務旅館中壢館。（圖／桃園市政府提供）
▲案15543自7月7至15日，分別入住過八德區亞都商務旅館、百宣商務旅館，以及中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、古華花園飯店及雲端商務旅館中壢館。（圖／桃園市政府提供）
 

市府公布疫調足跡，其中案15543自7月7至15日，分別入住過八德區亞都商務旅館、百宣商務旅館，以及中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、古華花園飯店及雲端商務旅館中壢館。另外新增先前確診者足跡，包括磨鼻子動物醫院、環中藥局、元大證券桃園分公司、全聯平鎮貿五門市、北桃園數位有線電視、住福旅店、龍東藥局、水漾時尚旅館、台鐵區間車、大樹連鎖藥局蘆竹大竹店、9009客運、樂謙藥師藥局及名康藥局，呼籲曾出入相關場所者進行自我健康監測。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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