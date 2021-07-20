桃10天26例本土案例　13例涉「特殊交友圈」

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王文彥同時補充表示，最近10天來，桃園市的本土案例有26例，其中大概有13例是跟特殊的交友圈有關。可能好幾個交友圈之間產生出來的確診案例，這13個案例裡面又影響到他們的家人、職場或者他其他的朋友染疫，所以這樣的相關關係染疫有16例。所以最近10天的26例中有61%，就是16例是因這個交友圈產生出來的。
市長鄭文燦說明疫情，案15543為20多歲男性，病發前曾與先前確診個案15407接觸，經自行購買居家型快篩劑快篩陽性後，前往醫院採檢確診，感染源明確，另案15544曾返台北家探望家人，因出現症狀就醫採檢確診。
市府公布疫調足跡，其中案15543自7月7至15日，分別入住過八德區亞都商務旅館、百宣商務旅館，以及中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、古華花園飯店及雲端商務旅館中壢館。另外新增先前確診者足跡，包括磨鼻子動物醫院、環中藥局、元大證券桃園分公司、全聯平鎮貿五門市、北桃園數位有線電視、住福旅店、龍東藥局、水漾時尚旅館、台鐵區間車、大樹連鎖藥局蘆竹大竹店、9009客運、樂謙藥師藥局及名康藥局，呼籲曾出入相關場所者進行自我健康監測。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。