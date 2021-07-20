新加坡漁港群聚數百人確診　源頭可能來自印尼漁船

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原本新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已趨穩，但上週接連爆出與越南陪酒女郎相關的KTV夜店群聚感染及裕廊漁港群聚感染，導致疫情再度升溫，單日新增確診案例也升至連月來的新高。
到目前為止，裕廊漁港群聚相關的確診者累計多達314人。裕廊漁港是當地主要漁港，將關閉至7月31日，進行深度清潔。
新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）今天在跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，裕廊漁港感染群發現的Delta變異株可能來自於印尼或其他地方的漁船，但具體的傳染方式目前尚不清楚。
最早發現於印度的Delta變異株具有高傳染力，目前肆虐東南亞多國，包括印尼、馬來西亞等。
麥錫威強調，目前沒有證據顯示病毒是透過受污染的漁貨傳播，當局相信民眾食用的海鮮仍是安全的。
同時，麥錫威提及，在漁場這類場所保持安全距離是很大的挑戰，包括中國、泰國等都曾在類似場所發生疫情。當局會持續與夥伴合作，檢討防疫措施，以防止病毒傳播。
新加坡衛生部長王乙康昨天表示，裕廊漁港感染群與KTV夜店感染群有關。麥錫威進一步說明，調查顯示，漁港相關感染群可能不是由單個傳播點造成；例如，至少有一名在裕廊漁港工作的人，曾在傳染期時常造訪KTV。
王乙康也說，裕廊漁港感染群有可能比KTV夜店感染群還早出現病例。另外，目前已有28個市場及熟食中心都出現與裕廊漁港感染群相關的確診案例。
麥錫威表示，目前這個感染群的確診案例多為無症狀或輕症。
星國衛生部通報，初步確認今天新增195人確診，包括182起本土案例、13起境外移入。總人口約570萬的新加坡目前累計6萬3440人確診，病故人數維持36人。（編輯：黃自強）1100720