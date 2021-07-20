高雄連19天+0　陳其邁：周五公佈微解封措施

高雄連續19天「零確診」，市長陳其邁今(20)日表示，高雄市目前疫苗覆蓋率達24%，現在處於「14+7」的觀察期，已開始盤點各工作場域，活動場所的開放和配套管理措施，預計本周五(23日)一次說明所有開放措施。他也指出，未來幾個月到一年，戴口罩會成為生活的一部分，不戴口罩的日子大概回不去了，「這是沒法度的代誌」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-20 20:41:16
高雄也已連續19天「零確診」，陳其邁今天在高雄防疫會議記者會上表示，今天全台18例本土個案，台北7例新北6例，零星包括隔壁桃園2例，基隆3例，簡單講社區火苗還是在雙北，因為移動到鄰近縣市，造成其他縣市零星案例，昨天也公布一例新北個案在高雄移動足跡，所以南北移動，對現在已經清零的縣市，還是存在著風險，拜託市民在最後14+7日子，減少南北移動。
陳其邁表示，高雄今中午為止疫苗覆蓋率到24%，他希望民眾快去進行疫苗意願登記，在最短時間，完成疫苗接種，形成群體保護力，開放管制措施，已經在做準備，例如高市幼兒園教職員，疫苗施達9成4，開園前也會對教職員公費快篩，來確保特定工作場域安全，其他相關的放寬的措施，會在禮拜五一次性說明。
陳其邁也表示，20日至22日是新一輪疫苗接種登記日期，呼籲民眾踴躍透過五大管道預約、登記施打疫苗，高雄市38個行政區都設有社區接種站，上班族也可考慮利用夜間大型接種站施打，盼能在最短時間內，把疫苗打在民眾身上，讓大家有保護力。
另外，針對有防疫旅館人員尚未施打疫苗一事，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，過去已針對兩輪旅館防疫人員共766人施打疫苗，最新一批加入者有158人，已通知21日在高雄展覽館接種疫苗。
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