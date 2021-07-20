楊文科投書媒體爆：竹縣獲疫苗佔人口比全國最低

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投書中揭發，數據的換算標準大有問題。每個縣市的人口結構不同，加上各縣市的疫情狀況不一，施打疫苗的策略也因地制宜。譬如說，新竹縣65歲以上的人口比例為13.15％，全國第二低，依照中央配發疫苗的定額比例換算，新竹縣獲得中央撥配65歲以上的疫苗比例，是全國倒數第二。若再將接種數除以總人口數，又因為新竹縣0至17歲的人口比例為20.3％，是全國第二高，換算下來的數據就更低。
投書中強調，新竹市的人口比例跟新竹縣相近，年輕人口比例更是全國最高，新竹市的涵蓋率也比新竹縣多將近5％。但從疫苗累積配送數占人口數的比例就可以發現，在疫苗數占總人口比例上，新竹市比新竹縣多了4.17％，疫苗數占18歲以上人口比例，兩者更是相差5.53％。為何新竹縣市人口比例相近，且新竹縣比新竹市多12萬多人，但所獲中央撥配疫苗數量竟有如此差距，讓新竹縣府百思不得其解。
楊文科在投書中直言，中央撥配給新竹縣疫苗數量比例最低，加上新竹縣人口結構的特殊性，就算新竹縣完全依照中央的指示對象施打疫苗，且將所有疫苗打完，18歲以上的涵蓋率也比不上其他縣市。若涵蓋率是以疫苗數除以總人口數計算，本縣的涵蓋率更會減少將近5％。部分媒體將這樣的數據，作為各縣市之間的競爭評比，對新竹縣來說，非常不公平！
楊文科最後語重心長說，在疫情同島一命的關鍵時刻，統計的數據，若無法呈現真實的情形，甚至出現立基點不同造成數據偏差，導致誤導民眾、相互攻擊，會讓人不禁懷疑有刻意操作之嫌，更會打擊基層防疫同仁的士氣。