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楊文科投書媒體爆：竹縣獲疫苗佔人口比全國最低

▲新竹縣政府統計，新竹縣獲中央撥配11萬2420劑疫苗，占18歲以上人口總數的24.63％，竟排名全國各縣市的倒數第二少，若換算為全縣人口比例，更是僅有19.62％，全國最少！（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府統計，新竹縣獲中央撥配11萬2420劑疫苗，占18歲以上人口總數的24.63％，竟排名全國各縣市的倒數第二少，若換算為全縣人口比例，更是僅有19.62％，全國最少！（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-07-20 21:14:20

不忍了！新竹縣長楊文科針對屢有媒體引用統計不當的數據報導新竹縣疫苗施打速度緩慢、涵蓋率低，今天親上火線投書媒體爆料指出，新竹縣獲中央撥配11萬2420劑疫苗，占18歲以上人口總數的24.63％，竟排名全國各縣市的倒數第二少，若換算為全縣人口比例，更是僅有19.62％，全國最少！

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楊文科在投書中說，有媒體製表凸顯，截至7月19日止，新竹縣共獲配11萬2420劑疫苗，接種人次共8萬6181人次，第一劑涵蓋率為14.5％。有些人以此涵蓋率，批評及質疑新竹縣政府打疫苗的速度緩慢，甚至連衛生所同仁都感到疑惑，為何這麼努力了，卻是呈現出這種數據結果。

投書中揭發，數據的換算標準大有問題。每個縣市的人口結構不同，加上各縣市的疫情狀況不一，施打疫苗的策略也因地制宜。譬如說，新竹縣65歲以上的人口比例為13.15％，全國第二低，依照中央配發疫苗的定額比例換算，新竹縣獲得中央撥配65歲以上的疫苗比例，是全國倒數第二。若再將接種數除以總人口數，又因為新竹縣0至17歲的人口比例為20.3％，是全國第二高，換算下來的數據就更低。

投書中強調，新竹市的人口比例跟新竹縣相近，年輕人口比例更是全國最高，新竹市的涵蓋率也比新竹縣多將近5％。但從疫苗累積配送數占人口數的比例就可以發現，在疫苗數占總人口比例上，新竹市比新竹縣多了4.17％，疫苗數占18歲以上人口比例，兩者更是相差5.53％。為何新竹縣市人口比例相近，且新竹縣比新竹市多12萬多人，但所獲中央撥配疫苗數量竟有如此差距，讓新竹縣府百思不得其解。

楊文科在投書中直言，中央撥配給新竹縣疫苗數量比例最低，加上新竹縣人口結構的特殊性，就算新竹縣完全依照中央的指示對象施打疫苗，且將所有疫苗打完，18歲以上的涵蓋率也比不上其他縣市。若涵蓋率是以疫苗數除以總人口數計算，本縣的涵蓋率更會減少將近5％。部分媒體將這樣的數據，作為各縣市之間的競爭評比，對新竹縣來說，非常不公平！

楊文科最後語重心長說，在疫情同島一命的關鍵時刻，統計的數據，若無法呈現真實的情形，甚至出現立基點不同造成數據偏差，導致誤導民眾、相互攻擊，會讓人不禁懷疑有刻意操作之嫌，更會打擊基層防疫同仁的士氣。

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