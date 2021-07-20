世界首富貝佐斯火箭升空　寫下太空旅行重要里程碑

美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在美東時間周二（20日）上午8點13分（台灣時間晚上9點13分），搭乘自家旗下「藍色起源」（Blue Origin）太空公司的火箭「新謝波德號」(New Shepard)，飛上太空，寫下太空旅行產業的重要里程碑。
要聞國際中心詹凌瑀/綜合報導
2021-07-20 21:21:51｜2021-07-20 21:48:00
貝佐斯與另外3名成員穿上寶藍色太空服一同登上「新謝波德號」，貝佐斯朝著鏡頭比出大姆指，可以看出他對此行充滿自信。同行的有貝佐斯的弟弟馬克（Mark Bezos）、82歲的美國退役女飛行員馮克（Wally Funk），還有年僅18歲的高中畢業生戴蒙（Oliver Daemen）。
貝佐斯一行4人的飛行計劃是飛越100公里處的卡門線（Karman line），這也是國際承認地球與太空的分界線，體驗失重的太空之旅，整個過程11分鐘，包含3分鐘的失重體驗，隨後重返地球，降落在德州沙漠。
貝佐斯於2000年創辦藍色起源，目標是在未來能夠打造太空殖民地，帶著數以百萬計人類前往那裡生活、工作。
貝佐斯曾在受訪時表示，自己從5歲時就受到阿姆斯壯登陸月球影響，因而愛上了太空探索及太空旅行，「不是你選擇熱情，而是熱情選擇了你，從那時起我就忍不住嚮往太空，它一直令我魂牽夢縈。」他強調，太空之旅不是有錢人的遊戲，而是為下一代人建造出通往太空的道路。
至於要實現太空夢有多燒錢？貝佐斯透露，每年在藍色起源投資的金額約10億美元，大約280億台幣。