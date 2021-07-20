體育署長為東奧請辭　王婉諭批「下台了然後呢？」

中華代表團赴東京參加奧運，但選手搭乘經濟艙，官員搭乘商務艙引發熱議。今（20日）教育部指出，體育署長張少熙已請辭。對此，時代力量立委王婉諭今日在臉書上指出，「體育署長火速請辭，但是，下台了然後呢？」
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2021-07-20 22:34:15
王婉諭表示，昨日東奧商務艙事件爆發之後，不到一天的時間裡，從體育署長、教育部長，一路到行政院長、甚至是總統，都在第一時間出面承認疏失，向選手道歉。到了今天，這把火仍持續延燒，甚至還讓體育署長張少熙不得不口頭請辭，行政院也指示教育部於奧運結束後，提專案報告併同處理。
王婉諭說，這樣的情形讓她質疑，「下台了，然後呢？」她指出，今天上午在召開台鐵記者會時，我們才提到，台鐵在太魯閣事件後也掀起了一股人事大風吹，副局長升任局長、鐵道局長升任政次、政次升任部長，但是根本的問題卻是完全沒有解決。
王婉諭表示，檢視過去幾年體育署長的變動，從 2017 年何卓飛署長屆齡退休之後，這 4 年來，體育署長從林德福、高俊雄、林騰蛟，換到現任的張少熙，歷經了 5 任署長，這些問題卻又解決了多少？
王婉諭強調，在這些道歉、下台之後，她希望政府的承諾能夠不要再跳票了，請好好的面對問題，提出具體改善方案、拿出決心改革，才有機會讓體育改革能再往前邁進，否則，撤換再多的署長都只是治標不治本，幾年過後，同樣的戲碼恐怕還會再次輪番上演。
新聞來源為Newtalk 新頭殼