陳其邁關心午後降雨災情　視察仁武大樹鳳山等區

高雄市昨天及今（20）日一連兩天午後皆有瞬間強降雨的情形發生，造成局部地區道路積淹水影響通行，市長陳其邁關心各地的災情，除要求副市長林欽榮加強高市防汛應變作為，也立即於防疫行程結束後，前往仁武水管路與義大路口、大樹九曲路與瓦厝街鐵路涵洞及鳳山文正路等處視察積水狀況，並要求水利局針對易積淹水區域積極研擬對策改善，改善豪大雨對市民朋友生活之衝擊。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-20 22:51:48
陳其邁也特別指示水利局，針對鳳山地區各集水分區範圍檢討調整提升保護標準，並積極辦理相關改善作為，尤其上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制，降低下游鳳山地區的排水系統尖峰負荷，以期有效改善積淹水問題。
水利局表示，對於高雄市昨天與今日傍晚的大雷雨，造成鳳山區多處積淹水，水利局已於昨晚及今天也立即派員會同里長現勘，並於今天下午召開檢討會議，研商短、中、長期改善措施，以降低豪大雨對市民朋友的影響。另外大雨過後水利局隨即也會派員至各淹水點了解淹水狀況收集相關資料，對於易淹水路段，探討淹水原因調查對症下藥，持續解決積淹水問題。
水利局也提醒民眾今、明(20、21日)兩天「烟花」外圍輸送的水氣逐日增多，南部午後仍有局部陣雨發生，面對極端氣候，除了運用工程手段解決淹水外，希望民眾也能提升防災意識， 做好防災準備。