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中颱「烟花」逼近台灣！最快今天發海警　高屏大雨特報

▲中央氣象局表示，今（21）日隨著颱風逐漸接近，外圍環流的作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有降雨，中南部地區也有零星降雨的機率，但除了北臺灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、注意午後雷陣雨的型態。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局表示，今（21）日隨著颱風逐漸接近，外圍環流的作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有降雨，中南部地區也有零星降雨的機率，但除了北臺灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、注意午後雷陣雨的型態。（示意圖／NOWnews資料照）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-21 08:07:31

中央氣象局表示，今（21）日隨著颱風逐漸接近，外圍環流的作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有降雨，中南部地區也有零星降雨的機率，但除了北臺灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、注意午後雷陣雨的型態。

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針對颱風動態，氣象局指出，中颱「烟花」今天凌晨2時在臺北東方680公里海面上，以每小9公里速度，向西轉西南西進行，最快今天發布海上警報，22日上午發布陸上警報，不過因路徑北修，中心登陸機率略微降低。「查帕卡」昨晚轉為輕度颱風，目前已觸陸，在鵝鑾鼻西方970公里的陸地上。

氣象局也指出，目前受「烟花」外圍環流影響，易有短延時強降雨，上午6點針對高雄及屏東地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲最新(21日2時)中央氣象局「暴風侵襲機率」及「路徑潛勢預測」圖(左圖)顯示，中颱「烟花」朝台灣接近中，預測路徑略往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降（圖/翻攝「三立準氣象·
▲中央氣象局「暴風侵襲機率」及「路徑潛勢預測」圖（左圖）顯示，中颱「烟花」朝台灣接近中，預測路徑略往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降。（圖/翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，中央氣象局「暴風侵襲機率」及「路徑潛勢預測」圖(左圖)顯示，中颱「烟花」將持續增強，朝台灣接近中，預測路徑往右調整，不再觸及北部陸地，暴風圈侵襲機率略降；紅框範圍（代表預測路徑的不確定性）仍很大，颱風中心登陸東北部的機率降低，從東北部海面通過的機率提高。

吳德榮說，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的路徑模擬（右圖）亦顯示類似的結果。由於「烟花」是在「季風低壓」內發展的颱風，受到「季風低壓」環流的導引，「季風低壓」又受到周遭太平洋高壓及北方氣團的消長而有變化，使得模式模擬經常作大幅度的調整。

吳德榮表示，今天「烟花」外圍環流影響，北台灣降雨愈晚愈明顯，並逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。北台氣溫略降、轉涼。今日各地區氣溫落在，北部24至31度，中部24至34度，南部24至35度，東部23至35度。

明日至週六（22至24日）「烟花」距離最近，受其「外圍環流」影響，北台灣雨勢大，中部次之，南部影響最小。但有不確定性，仍應依據最新動態來作調整。下週日（25日）起「烟花」遠離，並引進「西南氣流」，其中還挾帶著「查帕卡」或其殘餘系統，持續至下週四（29日），迎風面西南部有累積的大量降雨潛勢，不可小覷》

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