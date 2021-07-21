巴西疫情緩解　逾千城市過去一週無死亡病例

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同期17%的受調查城市記錄了COVID-19死亡人數減少，另外22%穩定，10.2%呈增加趨勢。
調查還顯示加護病房床位使用率下降，12日至17日約507個城市（18%）的使用率高於90%，5日至8日則有747個城市。
根據全國市政總會（CNM）資料，過去兩週COVID-19新增病例數量沒有很大變化，在2826個受調查城市中，40.4%新增病例降低。
雖然巴西的COVID-19疫苗接種速度緩慢，疫苗的有效性在死亡和住院率下降方面已經顯而易見，特別是在優先群體中。
巴西人口約2億1000萬人，估計到今年年底，70%的巴西人將接種2劑或單劑疫苗，完成免疫接種。世界衛生組織（WHO）建議，接種率應達到80%以上，才可以控制疫情。
到目前為止，巴西已施打約1億2500萬劑COVID-19疫苗，17%的人口已接種2劑或單劑疫苗，47%已接種1劑疫苗。
巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學（Federal Universityof Espírito Santo）傳染病專家馬西爾（EthelMaciel）表示，巴西當然得繼續加快接種速度，只要達到70%，已經意味住院和死亡大幅下降。
雖然巴西積極為民眾接種疫苗，但COVID-19疫情尚未得到控制，全國各地的傳染指數仍然偏高。克魯茲基金會（Fiocruz）指出，隨著醫療指標改善，當局可能放寬社交距離和戴口罩等非藥物限制措施，導致疫情死灰復燃以及住院和死亡人數增加。
馬西爾表示，在疫情沒有受到控制時，以為它已經被控制並開放一切，是最糟糕的行為。因為未接種疫苗和只接種1劑疫苗的人可促使新變種病毒株出現或傳播，所以現在需要更加謹慎。
世衛組織認為出現其他新變種病毒株是「非常可能的威脅」，比方源自巴西瑪瑙斯（Manaus）的Gamma變種病毒株今年初成為巴西的主導病毒，在巴西掀起第2波疫情，平均死亡人數較2020年第一波疫情增加一倍。
現在，最先在印度發現的Delta變種病毒株也在全世界響起警報，因為它的傳染力較原始病毒株高出70%，降低第一劑疫苗的有效性，促使全世界積極施打第2劑疫苗，完成免疫接種，以確保疫苗對抗Delta變種病毒株的安全性和有效性。
昨天巴西國家衛生監測局（ANVISA）批准一項臨床試驗，評估注射第3劑疫苗的安全性和有效性；但世衛組織認為當務之急是讓更多人接種2劑疫苗，因為全世界的處境非常危險，各地的死亡和病例仍不斷增加，距離疫情結束還很遙遠。
世衛組織今天在例行會議強調，COVID-19病毒在巴西的傳染率仍然很高，不能掉以輕心。（編輯：馮昭）1100721