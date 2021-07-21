中國鄭州暴雨成災　水入地鐵12死5傷一級防汛

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綜合澎湃新聞等大陸媒體報導，18日晚間6時至21日午夜，鄭州出現罕見持續強降雨，累積平均降水量449毫米。占總數38%的73個觀測站累積降水量超過500毫米，其中新密市白寨降雨875毫米最多。
鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義5站日降水量超過有氣象紀錄以來最高峰。20日下午4時至5時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。
此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重淹水，7月20日晚間6時，大水淹入鄭州地鐵，造成5號線列車停駛，許多乘車民眾被困在車廂內。當時鄭州地鐵下達全線停駛指令，疏散民眾500多人，但仍有12人送醫不治死亡、5人受傷。
鄭州市區嚴重淹水，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程也出現危機，目前，已轉移避險約10萬人。河南鄭州下轄的縣級市鞏義市米河鎮鎮區因強降雨被淹沒，共計2萬多人受災。
由於降雨仍在持續，受此影響，已有河北、山西、河南境內32條高速35個路段封閉。
中國中央氣象台今天上午6時繼續發布暴雨橙色預警。預計今天上午8時至明天上午8時，河南中北部、河北中南部、山西東部以及廣東中西部沿海、廣西東南部、海南島西北部、雲南南部等地的部分地區有暴雨到大暴雨，其中河南北部、河北南部局地有特大暴雨（250至280毫米），上述部分地區伴有短時強降水，局部地區有雷暴大風。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100721