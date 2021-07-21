COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國鄭州暴雨成災　水入地鐵12死5傷一級防汛

▲中國河南省近日降下暴雨，鄭州市城區20日嚴重淹水，大水灌入地鐵站，造成12死5傷。（圖／微博）
▲中國河南省近日降下暴雨，鄭州市城區20日嚴重淹水，大水灌入地鐵站，造成12死5傷。（圖／微博）

中央社

2021-07-21 09:03:51

（中央社台北21日電）中國河南省近日降下暴雨，鄭州市城區20日嚴重淹水，大水灌入地鐵站，造成12死5傷。今天淩晨3時，河南省防汛應變級別由二級提升為一級，而國家防汛應變級別同時由三級提升至二級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
受強降雨影響，河南省鄭州市二七區郭家咀水庫水位快速上漲，今天凌晨1時30分潰壩。當地已提前轉移水庫下游民眾。

綜合澎湃新聞等大陸媒體報導，18日晚間6時至21日午夜，鄭州出現罕見持續強降雨，累積平均降水量449毫米。占總數38%的73個觀測站累積降水量超過500毫米，其中新密市白寨降雨875毫米最多。

鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義5站日降水量超過有氣象紀錄以來最高峰。20日下午4時至5時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重淹水，7月20日晚間6時，大水淹入鄭州地鐵，造成5號線列車停駛，許多乘車民眾被困在車廂內。當時鄭州地鐵下達全線停駛指令，疏散民眾500多人，但仍有12人送醫不治死亡、5人受傷。

鄭州市區嚴重淹水，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程也出現危機，目前，已轉移避險約10萬人。河南鄭州下轄的縣級市鞏義市米河鎮鎮區因強降雨被淹沒，共計2萬多人受災。

由於降雨仍在持續，受此影響，已有河北、山西、河南境內32條高速35個路段封閉。

中國中央氣象台今天上午6時繼續發布暴雨橙色預警。預計今天上午8時至明天上午8時，河南中北部、河北中南部、山西東部以及廣東中西部沿海、廣西東南部、海南島西北部、雲南南部等地的部分地區有暴雨到大暴雨，其中河南北部、河北南部局地有特大暴雨（250至280毫米），上述部分地區伴有短時強降水，局部地區有雷暴大風。（編輯：翟思嘉/張淑伶）1100721

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
14.63%85.37%
2021-07-20-2021-07-23

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80%20%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
12.14%87.86%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.64%24.36%
2021-07-18-2021-07-21
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
即時
推薦閱讀