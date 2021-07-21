教育部秀2公文自清！證明規劃東奧選手搭商務艙

東京奧運台灣國手搭乘包機前往日本為國爭光，卻被爆出國手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，各界譁然。教育部昨（20）晚發布2份公文自清，並表示體育署去年就發函給中華奧會，規劃選手搭乘商務艙，因為疫情才造成更動，若因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機之商務艙前往。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-21 09:06:58｜2021-07-21 09:21:39
東奧選手搭經濟艙爭議仍延燒，昨天體育署長張少熙已向教育部長潘文忠提辭呈，但是風波尚未平息。對此，教育部表示，有關中華奧林匹克委員會辦理「2020年第32屆東京奧林匹克運動會代表團暨賽中支援工作團往返運輸採購」招標公告，原訂採購代表團（144±10%人）商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙一節。教育部表示，招標公告主要是中華奧會2019年12月12日依奧運組團工作進度辦理。
有關代表團教練與選手班機安排事宜，教育部體育署在2020年3月12日、4月7日兩度發函請中華奧會應妥善規劃教練及選手搭乘商務艙事宜，後續中華奧會依據體育署前開公文並配合賽會延期，在2020年7月31日與承攬廠商辦理往返運輸服務契約變更。
教育部說，因應疫情發展，中華奧會依據2021年3月9日奧運組團工作小組會議決議，去程採全團搭乘包機出發（避免與其他旅客接觸），回程依各項賽事結束時間搭乘一般航班。據此，教育部體育署與中華奧會於2021年6月15日簽定「110年委託中華奧林匹克委員會辦理工作業務案」契約變更議定書，內容規範以去程包機、另非搭乘包機人員搭乘商務艙（未搭乘包機人員共16批次前往，其中1批為經濟艙）；回程則配合賽程結束兩日內應離境之大會規定，依各項賽程結束時間安排搭乘一般航班商務艙返國。
教育部也表示，如因個人需求而無法搭乘專機，可選擇搭乘其他批次班機之商務艙前往，相關費用均由教育部體育署委託中華奧會專案專款辦理。