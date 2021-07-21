NBA／字母哥封王戰50分！公鹿4:2擊敗太陽　睽違50年奪冠

NBA總冠軍賽第6戰在密爾瓦基公鹿主場舉行，本賽季第一服務廣場的最後一場比賽，「字母哥」Giannis Antetokounmpo進入「希臘怪物」模式，全場攻下50分14籃板5阻攻，帶領球隊以105:98取勝，睽違50年後再度奪冠。

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本場比賽開打後，雙方都承受巨大壓力，失誤不斷的產生，前6分鐘不到兩隊就合計發生了6次失誤；隨後Khris Middleton先進入狀況、連得7分，讓公鹿穩定軍心，接著Antetokounmpo連續強攻禁區得手，公鹿首節以29:16領先。

次節Cameron Payne連續得分，帶領太陽打出10:0的反擊，迅速把失分追趕上來，公鹿這一節得分大當機、只得到13分，投籃命中率下滑到34.9%，兩節打完反倒落後5分。

易藍再戰後，Antetokounmpo爆發，第三節打不到6分鐘就砍下14分，幫助主場軍重新拿回領先；此時太陽中鋒DeAndre Ayton領到第4犯，不過客隊板凳球員發揮出色，雙方戰成了77:77平手。

末節決戰，兩隊激烈拉鋸，Antetokounmpo在攻防兩端都燃燒自己最後的能量，比賽進入到最後3分鐘，公鹿領先6分；Antetokounmpo又壓錶拋投得手，太陽這邊Booker快攻打進，Crowder兩罰全中，雙方只剩4分差。

最後一分鐘，Middleton投進致命的中距離跳投，Booker外線跳投未能命中，接著太陽被迫犯規，但Middleton和Antetokounmpo用罰球鎖定勝利，系列賽4:2獲勝。

Antetokounmpo這場比賽依舊無法阻擋，他25投16中攻得50分，罰球19投17中，另外還有14籃板和5阻攻，打出個人總冠軍賽第3場破40分的比賽。Middleton斬獲17分，Jrue Holiday拿下12分11助攻9籃板，Bobby Portis板凳出發砍下16分。

G4和G5打完遭受非議的Paul今天反彈，繳出24分5助攻的數據；此前連兩場攻下超過40分的Booker，此役則是得到19分，Jae Crowder攻下15分12籃板，Ayton得到12分。

公鹿上一次奪冠是在1971年，上一次隊中還有Kareem A-Jabbar以及Oscar Robertson，這一次則是在新生代聯盟門面Antetokounmpo的帶領下，再次取得聯盟最高榮耀。