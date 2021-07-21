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NBA／更勝詹皇和KD　皮爾斯：字母哥是現在最好的球員

▲傳奇球星Paul Pierce（皮爾斯）表示，如果公鹿奪冠，那當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo會領先「詹皇」LeBron James、Kevin Durant成為世界最好的球員。。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇球星Paul Pierce（皮爾斯）表示，如果公鹿奪冠，那當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo會領先「詹皇」LeBron James、Kevin Durant成為世界最好的球員。。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-21 10:20:42｜2021-07-21 10:21:00

總冠軍賽G6今(21)日登場，公鹿賽前以3比2領先太陽取得「聽牌」，傳奇球星Paul Pierce（皮爾斯）表示，如果公鹿奪冠，那當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo會領先「詹皇」LeBron James、Kevin Durant成為世界最好的球員。

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Pierce說，「我認為Giannis握有籌碼，他是王者，他是世界上最好的球員。我的意思是，你看看他的數據，誰的投籃命中率能達到60%、場均30分？他對團隊的影響是不可否認的。」

「他算不上關鍵時刻的終結者，但Shaquille O’Neal也不是。每個人都要求Giannis做到一切，但他不是絕殺角色，這也是為什麼他們需要Khris Middleton和Jrue Holiday來做這些。」

Pierce認為字母哥更勝其他被熱烈討論的球員，「我認為KD和LeBron是比賽終結者，但現在、此刻Giannis就是最佳球員，他拿到兩屆年度MVP，現在他要拿到冠軍了嗎？」

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