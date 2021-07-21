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亞洲生技大會開幕　賴清德：台灣疫情已大致控制

▲賴清德以錄影方式，參加2021亞洲生技大會線上開幕。（圖／總統府提供）
▲賴清德以錄影方式，參加2021亞洲生技大會線上開幕。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-07-21 10:25:42

副總統賴清德今（21）日以錄影方式參加「2021亞洲生技大會」（BIO Asia–Taiwan 2021）線上開幕，期盼透過國際生技大會，讓世界看見台灣防疫及生技醫療科技亮點，也期許能強化亞洲生醫產業發展、促進國際合作，讓台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，並進一步提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

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賴清德說，非常榮幸受邀參加2021 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會，和各位分享台灣目前在生醫產業的進展，讓世界各國看見台灣防疫及生技醫療科技的亮點，並期許國內外各界先進能攜手創造國際合作的商機。

賴清德說，雖然無法親自與會，但看到在大家的共同努力下，包括國際論壇、生技展覽館、一對一商機媒合會等活動，依然以線上方式熱烈展開，除了代表台灣人民同島一心、團結防疫已經初具成果外，也展現在疫情期間台灣運用科技維持經濟活動正常運作的優勢。

賴清德表示，他特別要感謝亞洲生技大會主席李鍾熙及各位夥伴的努力，讓台灣的生技產業在疫情之下，依然能夠和國際接軌，讓台灣走進世界，也讓世界看見台灣。謝謝你們！

賴清德說，COVID-19影響了全世界，亞洲也不例外。今年5月，台灣面臨COVID-19和Delta變種病毒侵襲，現在疫情已大致控制住。展望未來，如何藉由這次危機，繼續超前部署、全面檢視台灣的防疫體系，盤點台灣生技產業的優勢與劣勢，為下一次危機預做準備，他認為這將是台灣在亞洲努力的重點。

賴清德表示，就如同今年亞洲生技大會主題「A Brave New Era for Biotechnology」所彰顯的，因應COVID-19疫情，台灣在亞洲要努力提升防疫篩檢能量及疫苗研發生產製造，積極整合各界的防疫研發技術，以期在全球疫情管控、預測防護、醫藥品供應等各方面，都能成為未來防疫的堅強後盾。

賴清德最後說，期盼透過這次大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

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