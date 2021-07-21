微笑女神「穿搭解封」籲防疫　萬人歪樓：霸氣外露

女星林真亦曾客串《大尾鱸鰻2》、《角頭2：王者再起》等片，甜美五官贏得「微笑女神」封號，模特兒出身的她，身材其實很有料，昨（20日）她透露已經開始工作，並呼籲出門防疫不鬆懈，隨文附上開工穿搭，傲人曲線讓人眼睛為之一亮。
娛樂中心／綜合報導
2021-07-21 10:31:16｜2021-07-21 11:01:33
自拍照中，林真亦穿一件紗質服裝，細肩及深V設計巧露32C美胸、深邃事業線，配上招牌笑靨，畫面賞心悅目，她寫下：「好開心已經開工了～希望我們能順利的迎接正式解封日！想必很多人的防疫意識已經開始慢慢疲勞，但還是要撐下去喔！」 林真亦也替前線醫護打氣，「我們加油，台灣加油！所有的防疫人員都辛苦了！」正能量文字和福利照吸引1萬多人點讚，網友激喊：「真亦解封了」、「我大失血」、「身材一級棒」、「霸氣外露」、「真的人美心更美」！（編輯：楊穎軒）
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