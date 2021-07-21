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微笑女神「穿搭解封」籲防疫　萬人歪樓：霸氣外露

▲「微笑女神」林真亦開工，不忘奉上養眼福利。（圖／林真亦臉書）
▲「微笑女神」林真亦開工，不忘奉上養眼福利。（圖／林真亦臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-21 10:31:16｜2021-07-21 11:01:33

女星林真亦曾客串《大尾鱸鰻2》、《角頭2：王者再起》等片，甜美五官贏得「微笑女神」封號，模特兒出身的她，身材其實很有料，昨（20日）她透露已經開始工作，並呼籲出門防疫不鬆懈，隨文附上開工穿搭，傲人曲線讓人眼睛為之一亮。

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▲▼林真亦有「微笑女神」封號。（圖／林真亦臉書）
▲▼林真亦有「微笑女神」封號。（圖／林真亦臉書）
▲▼林真亦有「微笑女神」封號。（圖／林真亦臉書）
▲▼林真亦有「微笑女神」封號。（圖／林真亦臉書）
自拍照中，林真亦穿一件紗質服裝，細肩及深V設計巧露32C美胸、深邃事業線，配上招牌笑靨，畫面賞心悅目，她寫下：「好開心已經開工了～希望我們能順利的迎接正式解封日！想必很多人的防疫意識已經開始慢慢疲勞，但還是要撐下去喔！」

▲林真亦開工照展現誠意。（圖／林真亦臉書）
▲林真亦開工照展現誠意。（圖／林真亦臉書）
林真亦也替前線醫護打氣，「我們加油，台灣加油！所有的防疫人員都辛苦了！」正能量文字和福利照吸引1萬多人點讚，網友激喊：「真亦解封了」、「我大失血」、「身材一級棒」、「霸氣外露」、「真的人美心更美」！（編輯：楊穎軒）

▲13日起全台部分機構能夠進行微解封，台北市政府12日也公布電影院及托嬰機構的微解封規定。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布電影院及托嬰機構的微解封規定。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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