史上最強豪雨襲河南！鄭州泡水、水庫瀕決堤　已知釀12死

中國河南省遭到史上最強豪雨襲擊，自17日起豪雨不斷，降雨量打破紀錄，境內32座大中型水庫水位超限，洛陽一座水庫隨時可能決提。多處地區傳出淹水災情，省會鄭州市更是全城「泡」在水中、停水斷電、交通癱瘓。目前已經傳出至少12人死亡，5人受傷，鄭州市政府表示，此次鄭州遭遇的是百年不遇的強降雨，形勢嚴峻。





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綜合中國《網易》等媒體報導，中國氣象局表示，受到烟花颱風外圍以及副熱帶高壓氣流影響，大量水氣在河南集結，形成了極端強降雨。河南遭遇暴雨襲擊，19日20時到20日20時單日降雨量達到552.5毫米，而位在黃河岸邊的鄭州，20日下午4點到5點的每小時雨量更達到201.9毫米，不僅打破中國2418個國家級氣象站單小時雨量紀錄，時雨量也突破鄭州建站以來60年的歷史記錄，更有媒體形容，當地的雨勢可說是3天內下完1年的雨量。





▲鄭州民眾冒險涉水行走。（圖／美聯社／達志影像）

▲河南淹水災情嚴重，街道宛如變成河流，不少車子都泡在水中。（圖／翻攝自微博）

遭遇罕見持續強降雨，鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，多條河流水位持續上漲並出現險情，多座水庫超汛限水位，7月20日16時30分起，鄭州市防汛抗旱指揮部已將防汛Ⅱ級應急響應提升至Ⅰ級。目前河南全省32座大中型水庫超汛限水位，洛陽市伊川縣境內伊何灘水庫20日更發現20公尺決口，河堤受損嚴重。《法新社》引述當地解放軍發出的警報指出，洛陽市伊河灘水庫隨時可能決堤。





受到暴雨影響，河南省多個地區也傳出洪水災情，多處傳出坍方、停水斷電，20日晚上統計，鄭州地鐵全線網車站停運，鄭州純電公交停運，鄭州機場取消、延誤航班超200架次。途徑鄭州的多個高速路段全線禁止所有車輛上站，幾乎全城斷絕外交通聯繫。





根據《新華社》報導指出，目前已經派出了解放軍、武警、救援隊前往救災，自7月16日至7月20日15時，強降雨造成逾28萬人受災，緊急救援轉移14680人，官方稱具體災情仍在統計中。有媒體報導，官方消息稱目前已知至少12人死亡、5人受傷，但仍有許多中國網友透過微博等社群平台求救，外界預估，死傷人數恐怕會超過官方數字。



