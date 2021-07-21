搭自家火箭升空　貝佐斯返回地球：應將所有污染移至太空

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貝佐斯認為，人們應該要把重工業、製造污染的工業帶至外太空，以保持地球的美麗。這個過程可能要數十年才能實現，但我們必須從一小步開始成就大業。而此次升空是為後代子孫的太空之旅邁出的一步，相信能夠重複使用的火箭可以減少旅途的浪費。「我們必須要建立一條通往太空的道路，為我們的孩子、孫子建立一個未來。」
那是個什麼樣的未來？美國自由派媒體《獨立報》（The Independent）就評論早前上太空的維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）、馬斯克（Elon Musk）與貝佐斯這三位億萬富豪，在穹頂之下的眾生正遭遇氣候危機時，坐擁著巨大財富的他們卻沈迷於太空競賽，其中一個回來之後還說要把所有污染移到外太空。
提倡停止使用石化燃料的非營利媒體「Fossil Free Media」負責人海恩（Jamie Henn）都忍不住出來吐槽貝佐斯，「我是說，我當然很贊成把埃克森美孚（Exxon，美國最大的石油公司）送到某個遙遠的小行星上。但是....呃、開發乾淨能源應該更容易吧？」
提倡環保的氣候運動團體「350.org」在火箭升空前夕寫道，「億萬富翁貝佐斯明日將飛往太空。而在同一時間，印度、德國、烏干達有數百人因為洪災而失去生命。金錢和科技可以用在阻止最嚴重的氣候危機，現在是發揮力量的時候了。」
美國前總統柯林頓時期的第一任勞工部長萊許（Robert Reich）曾被《時代》、《華爾街日報》讚許為最成功的美國內閣成員、商業思想家之一，以國家應積極介入經濟問題的想法聞名。萊許在個人推特上發文，「有沒有人注意到，這些億萬富翁進行個人太空競賽的同時，破紀錄的熱浪「噴火龍雲」還有海洋高溫正在導致生物死亡？」
《獨立報》評論提到，這些億萬富翁的太空之旅到底製造了多少碳排放，他們也說不明白。藍源公司曾經吹噓，新雪帕德號使用的是氫氧燃料，比維珍銀河的「團結號」（VSS Unity）更加環保。然而，時氫氧燃料在燃燒時仍然會釋放溫室氣體。而為維珍銀河的發言人曾透露，乘坐「團結號」的碳足跡大約等於「倫敦至紐約的商務艙」，也就是1.7噸的二氧化碳排放量，與一個摩洛哥成年公民1年產生的碳排放量差不多。
美國俄勒岡州民主黨代表布魯梅瑙爾（Earl Blumenauer）週二（20）表示，打算推動立法對「非科學性商業太空旅行」進行徵稅。他批評，這些億萬富翁飛往太空，卻沒有產生任何科學價值，那就應該要如同每個美國普通公民，購買機票時負起繳稅的義務。
雖然貝佐斯已經在本月辭去亞馬遜CEO的職位，但是他的企業仍被視為一頭呼出大量二氧化碳、壓榨勞工的巨獸。根據亞馬遜的報告，2019年公司產生的碳足跡比前一年增加了15%，達到5117萬噸，相當於13座燃煤發電廠運作一年的二氧化碳排放量。美國民主黨議員批評，亞馬遜的老闆上了太空，但勞工卻拿著低薪，在嚴苛的環境下工作，一些送貨司機甚至在疫情期間沒有任何醫療保險。