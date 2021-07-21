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《手捲煙》22日登台！導演「花3個月」磨合影帝林家棟

▲導演（左）陳健朗花3個月磨合影帝林家棟（右）。（圖／CATCHPLAY提供）
▲導演（左）陳健朗花3個月磨合影帝林家棟（右）。（圖／CATCHPLAY提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-07-21 12:20:08｜2021-07-21 12:29:28

香港黑幫電影《手捲煙》獲得金馬獎7項大獎入圍肯定，將於明（22）日在台上映，由金像獎影帝林家棟飾演華籍英軍「關超」一角，南亞裔新人演員Bipin Karma則飾演古惑仔「文尼」，故事描述老香港人與新香港人在社會邊緣奮力生存、追尋身分認同的故事。導演陳健朗昨（20）日接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露原本與主角林家棟因年齡差異而有不同的價值觀，好在2人都願意花時間磨合、交流意見，到後來林家棟一句話、一個動作，陳健朗都能馬上明白其用意。

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▲陳健朗接受NOWnews訪問。（圖／CATCHPLAY提供）
▲陳健朗接受NOWnews訪問。（圖／CATCHPLAY提供）
拍攝過程中，林家棟以爆粗口來指導新人演員Bipin Karma，陳健朗坦言聽到當下並沒有太意外，反而能馬上知道林家棟的用意，「家棟哥其實在提醒他一些東西，那種感受是很直接的，才會用粗口的方式讓他詮釋新的新感受」，認同林家棟以不一樣的方式，讓演員進入當時的情緒並激發出新的感受，同時呈現出自己理想中的效果。

▲新人演員Bipin
▲新人演員Bipin Karma。（圖／CATCHPLAY提供）
談及高難度、精彩的武打動作情節，陳健朗透露不單單只是動作本身難度問題，預算、時間都有限，所以拍攝過程十分緊湊，其中一段追逐的場面就拍了一整個晚上，撇開正統的手法，陳健朗嘗試用另類的拍攝技巧，坦言即使沒有如預期中完美，不過他認為能在迫在眉睫的限制內，呈現出該有的畫面感和視覺效果，已經感到很滿意。

▲陳健朗（左）與演員溝通、交流，右為演員張嘉年。（圖／CATCHPLAY提供）
▲陳健朗（左）與演員溝通、交流，右為演員張嘉年。（圖／CATCHPLAY提供）
即使是素人演員，陳健朗對於Bipin Karma 也沒有太過嚴苛，沒有要求他刻意追隨古惑仔的影子，反而是希望他能找到自己的定位，放鬆、釋放真實情緒，營造出屬於自己的樣貌。至於其他演員，陳健朗透露開拍前已事先找過每個演員喝咖啡、討論角色內容，尤其是主角林家棟更是花了將近快3個月的時間才達到完整、雙贏的共識，即使有些想法不盡相同，陳健朗認為如何找出平衡、達到一致的方向和目標才是關鍵。

▲陳健朗（中）透露開拍前，已事先找過每個演員討論角色內容。（圖／CATCHPLAY提供）
▲陳健朗（中）透露開拍前，已事先找過每個演員討論角色內容。（圖／CATCHPLAY提供）
《手捲煙》描述退役華籍英軍關超（林家棟飾）在香港回歸後失去身分，由於經濟壓力只好加入黑社會維持生計，某天被躲避幫派老大泰哥（袁富華飾）追殺的南亞裔青年文尼（Bipin Karm飾）誤闖家門，文尼以100萬酬勞換取短暫收留，關超欣然接受。另一方面，泰哥與台灣黑幫菜甫（杜燕歌飾）進行金錢龜走私交易破局，身為中間人的關超遭受連累，不僅捲入這起鬥爭，暗藏文尼的行為也被泰哥發現，面臨走投無路的危險局面。

▲▼林家棟飾演華籍英軍「關超」一角。（圖／CATCHPLAY提供）
▲▼林家棟飾演華籍英軍「關超」一角。（圖／CATCHPLAY提供）
▲林家棟飾演華籍英軍「關超」一角。（圖／CATCHPLAY提供）
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