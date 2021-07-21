《手捲煙》22日登台！導演「花3個月」磨合影帝林家棟

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拍攝過程中，林家棟以爆粗口來指導新人演員Bipin Karma，陳健朗坦言聽到當下並沒有太意外，反而能馬上知道林家棟的用意，「家棟哥其實在提醒他一些東西，那種感受是很直接的，才會用粗口的方式讓他詮釋新的新感受」，認同林家棟以不一樣的方式，讓演員進入當時的情緒並激發出新的感受，同時呈現出自己理想中的效果。
談及高難度、精彩的武打動作情節，陳健朗透露不單單只是動作本身難度問題，預算、時間都有限，所以拍攝過程十分緊湊，其中一段追逐的場面就拍了一整個晚上，撇開正統的手法，陳健朗嘗試用另類的拍攝技巧，坦言即使沒有如預期中完美，不過他認為能在迫在眉睫的限制內，呈現出該有的畫面感和視覺效果，已經感到很滿意。
即使是素人演員，陳健朗對於Bipin Karma 也沒有太過嚴苛，沒有要求他刻意追隨古惑仔的影子，反而是希望他能找到自己的定位，放鬆、釋放真實情緒，營造出屬於自己的樣貌。至於其他演員，陳健朗透露開拍前已事先找過每個演員喝咖啡、討論角色內容，尤其是主角林家棟更是花了將近快3個月的時間才達到完整、雙贏的共識，即使有些想法不盡相同，陳健朗認為如何找出平衡、達到一致的方向和目標才是關鍵。
《手捲煙》描述退役華籍英軍關超（林家棟飾）在香港回歸後失去身分，由於經濟壓力只好加入黑社會維持生計，某天被躲避幫派老大泰哥（袁富華飾）追殺的南亞裔青年文尼（Bipin Karm飾）誤闖家門，文尼以100萬酬勞換取短暫收留，關超欣然接受。另一方面，泰哥與台灣黑幫菜甫（杜燕歌飾）進行金錢龜走私交易破局，身為中間人的關超遭受連累，不僅捲入這起鬥爭，暗藏文尼的行為也被泰哥發現，面臨走投無路的危險局面。