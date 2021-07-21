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侯怡君開戰！「民視小三」偷吃蕭大陸　驚動高層下場曝光

▲侯怡君（左）嗆爆蕭大陸小三。（圖／民視）
▲侯怡君（左）嗆爆蕭大陸小三。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-21 11:50:18｜2021-07-21 11:50:23

侯怡君和分合20年的蕭大陸祕婚3年，5月公開喜訊，這段時間積極打排卵針求子。今（21日）周刊爆料蕭大陸在民視爆發婚外情，和黃姓節目監製牽扯不清，侯怡君多次在臉書發文痛罵小三，對此，民視向《NOWnews今日新聞》表示已將該名女員工調職，祭出嚴懲。

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侯怡君4月開始在臉書暴走，連發好幾篇文開戰，其中一篇寫道：「從頭到尾我只要求一件事，能滾多遠就多遠，七月份的事若沒做到，那麼我只能照著我的方式，拿這麼多錢夠妳享福好一陣子了，人心不足蛇吞象，當我臉皮不要時，也就是妳現出原形的時候，當然還包括妳的戲精老母。最後的溫柔體貼提醒妳，別再眷戀不屬於自己錢財和人才，不是妳的可別強求。」據《鏡週刊》報導，侯怡君喊話的對象，是蕭大陸在民視的小三，2人曾經在民視談判破裂，爆發口角與肢體衝突，台內主管證實，女員工承認和蕭大陸談戀愛，直到知道對方結婚才沒繼續在一起。

對此，民視向《NOWnews今日新聞》證實，此事已鬧到民視高層處，節目部副總許念台表示：「這是私領域的事情，但為了避免彼此日後再見面感受，目前該員已被調職離開節目部。 」而侯怡君經紀人則表示，根據侯怡君的說法，她的臉書發文是在講「同學的事情」。

▲侯怡君發文疑似喊話蕭大陸小三。（圖／翻攝侯怡君臉書）
▲▼侯怡君發文疑似喊話蕭大陸小三。（圖／翻攝侯怡君臉書）
▲侯怡君發文疑似喊話蕭大陸小三。（圖／翻攝侯怡君臉書）
 

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