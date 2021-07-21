輔導攤商轉型取代補助　柯文哲：不轉型給再多錢還是會垮

台北市長柯文哲今（21）日上午，前往信義區的光復市場視察傳統攤販雨物流平台的合作，並親自擔任一日理貨員，同時體驗訂購物品的消費者與傳統攤商的運作。柯文哲強調，在疫情之後相關傳統產業的轉型相當重要，「與其做紓困不如做轉型，如果轉不過來，最後還是會垮掉。」





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柯文哲表示，傳統市場運作的模式是勞力密集產業，不過現在因為疫情緣故，民眾沒辦法自行逛市場，因此透過與電商物流平台的合作，將可以轉成資本、技術密集。「危機就是轉機，趁著疫情期間將全台北市的傳統市場進行轉型。」柯文哲說，很多民眾習慣每天都逛菜市場，但現在可以改變習慣，除了改成一次採買齊好幾天份的量外，也可以透過網路訂購。





不過現場記者也詢問，許多喜歡到市場買菜的民眾，就是因為能夠現場看到相關蔬菜與肉品的品項，購買起來才能安心。現階段轉型成線上電商物流的模式，民眾無法放心？對此柯文哲也表示認同，並強調是文化問題與信任的重要。「這就是為什麼廠商送菜要相當一致，因為顧客也會擔心沒在現場看，會買到臭掉爛掉的東西。」柯文哲強調，這樣的情況下電商很重要的基礎就是信用。





不過現場也有部分攤商抱怨，面對民眾以網路訂購，若是要求很快速出貨，對他們來講會來不及準備。對此柯文哲強調，這個世代來說速度很重要，除了物流能夠配合外，攤商也要進行一對時間的磨合，「就像侏儸紀公園講的，每個生物都會找到出路。」柯文哲說，只要時間一長，就會磨合出線上線下的時間怎麼調派。



