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疫情當下畢業即失業！邱臣遠呼籲正視新鮮人就業問題

▲新冠肺炎疫情不只導致各行業受創，也讓大學畢業新鮮人就業機會受到衝擊。（資料照／記者張振興攝）
▲新冠肺炎疫情不只導致各行業受創，也讓大學畢業新鮮人就業機會受到衝擊。（資料照／記者張振興攝）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-21 12:10:14｜2021-07-21 12:11:21

新冠肺炎疫情不只導致各行業受創，也讓28萬大學畢業新鮮人就業受到衝擊。台灣民眾黨立委邱臣遠今（21）日表示，微解封後，政府應針對「產業」與「勞動」政策超前部署，「青年就業獎勵計畫」原訂期限只到9月30日也應該延長辦理。

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邱臣遠國會辦公室今日舉行「畢業即失業？！二十八萬名新冠世代新鮮人的哀愁」線上記者會，邱臣遠表示，根據主計處統計，5月的失業人數高達48.9萬人，足足比3級警戒前的4月多了 12%，「若加上7月畢業季，保守估計有約28萬名新鮮人將投入職場，恐使下半年的失業率會再上升!」他呼籲微解封後，政府應針對「產業」與「勞動」政策超前部署。 

邱臣遠指出勞動部建置「Youth 職涯就業諮詢平台」花費約990萬元，從今年4月設置至今，卻只有519人次使用平台完成預約，相比總計28萬的畢業新鮮人「比例僅0.001」，邱臣遠呼籲勞動部即時作出檢討， 提升「Youth 職涯就業諮詢平臺」使用率。另外，「青年就業獎勵計畫」原訂期限只到9月30日，也呼籲將計劃延長辦理，以滿足畢業新鮮人需求。

多數男性畢業後都必須先入伍服役，但疫情期間，役男入伍的時間難以確定，且企業主多不太願意僱用尚未服役的男性作為全職員工，對於正在求職的男性來說尤其困擾。對此，邱臣遠呼籲相關部會，針對此問題研擬相關計畫，解決待役青年的求職問題。

社團法人勞動與發展協會研究員辛炳隆表示，他比較擔心的是畢業生直接退出勞動市場，變成隱藏性失業的狀況。去年疫情剛開始爆發時，台灣的勞動參與率變大幅下降，直到今年3月才慢慢回升。這樣的現象，代表許多年輕人自覺此段期間會找不到工作，或是找不到理想的工作，便果斷不去求職、退出勞動市場，辛炳隆鼓勵應屆畢業生， 雖然現在就業市場不景氣，但仍應繼續向外求職，否則政府所建構的所有方案措施，都無法真正幫助到畢業生。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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