「爭取的是官員福利？」 林為洲不捨戴資穎：帳之後再算
東京奧運中華代表團赴日備賽，世界球后戴資穎在社群媒體發文，「懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引起輿論譁然。國民黨立委林為洲指出，看到選手們搭經濟艙的消息一出，除了憤慨更多心酸，蔡政府所謂的改革，爭取的難道是官員福利？林為洲也預告，賽事結束後，這些帳會慢慢算。
記者羅婉庭／台北報導
2021-07-21 12:02:07｜2021-07-21 12:26:37
林為洲20日於臉書發文指出，在疫情嚴峻的當下，日本奧運終於在延期一年之久後舉辦，選手們這段日子的積累，終於可以在運動場上付諸實現，無論勝負，揮灑過汗水，值得。其中，新竹縣也有3位選手將在射箭和射擊項目代表出賽，因此看到選手們搭經濟艙的消息一出，除了憤慨，他更感是感到心酸。
林為洲回顧，2016年蔡英文曾言未來讓選手搭商務艙是基本原則，2017年在朝野一致支持下，國民體育法修正通過，當時蔡英文就大聲疾呼在前瞻計畫投入100億用於體育改革，讓選手能夠擁有更好的照料和資源，無後顧之慮為國爭光。如今政府口中的改革決心，卻是官員搭商務艙，對選手毫無尊重可言，令人不禁想問，「你們爭的是官員的福利，還是選手的權益？」
林指出，若以防疫考量為由，採取包機模式，面對4年1次的國際大型體育賽事，難道體育署沒有資源，讓每一位選手在遠赴日本的過程中，都能充分休息做好上場的準備？蔡總統的承諾、官員們的承諾，卻是敷衍了事，辜負選手們對政府的信任。
林為洲強調，奧運週五才正式展開，即便政府的散漫讓選手備受委屈，但全國民眾仍引頸期盼中華隊能在奧運場上發光發熱，麻煩體育署亡羊補牢，給予所有選手必要的協助，「後面的帳，我們之後來算」。