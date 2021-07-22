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指揮中心與美莫德納簽約　提供3600萬劑新冠疫苗

▲指揮中心今（22）日宣布已與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠肺炎疫苗的供應合約，同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，提供民眾接種。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（22）日宣布已與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠肺炎疫苗的供應合約，同時加購100萬劑疫苗於今年第4季供應，提供民眾接種。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-22 14:28:52

中央流行疫情指揮中心今(22)日宣布，已與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑新冠肺炎COVID-19疫苗的供應合約，將於2022年及2023年分批供應基礎劑型(prime series)疫苗與次世代追加劑型(booster vaccine candidate)疫苗，以因應SARS-CoV-2變異病毒株之威脅並供應更多族群接種需求，同時加購100萬劑疫苗於今(2021)年第4季供應，提供民眾接種。

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指揮中心指出，該中心已於今年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，目前已到貨115萬劑。考量國人對Moderna疫苗接種意願高，且COVID-19疫苗仍處於賣方市場，加以 SARS-CoV-2病毒不斷變異，各國疫情持續升溫，全球疫苗供應量卻嚴重不足，美國、歐盟、日本亦接續與Moderna公司簽署後續供應合約，指揮中心爰於現階段投入採購，俾與歐美日同步取得次世代疫苗，因應未來疫情所需。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
72.5%27.5%
2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.7%84.3%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.78%19.22%
2021-07-20-2021-07-22
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