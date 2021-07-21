AZ、莫德納都有！打疫苗後死亡再增10例 最短1天就過世
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布昨日新增10例疑似新冠肺炎疫苗接種後死亡案例，其中有6例是施打AZ疫苗、4例施打莫德納疫苗，年齡在51至94歲之間，死亡最短在接種後1天後過世，最長則是接種後34天死亡。
記者顏真真/綜合報導
2021-07-21 15:26:10
根據指揮中心統計，昨日新冠肺炎疫苗接種22萬8971人次，其中AZ疫苗接種20萬1188人次（第1劑接種19萬3144人次，第2劑接種8044人次)，莫德納接種2萬7783人次（第1劑接種2萬2530人次，第 2劑接種5253人次）。
截至目前為止，累計接種567萬4553人次，AZ接種287萬7587人次，莫德納接種279萬6966 人次，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率23.50%，劑次人口比24.16（劑／每百人）。
此外，接種疫苗後不良事件通報，指揮中心發言人莊人祥表示昨日共有120件，其中非嚴重不良事件68件，死亡10件，其他疑似嚴重不良事件有42件。
至於死亡的10例中，有6件是接種AZ疫苗後死亡，年齡在51歲至94歲之間，於接種後4天至34天之間發生；同時間也新增4例接種莫德納疫苗後死亡，年齡在66至76歲之間，在接種疫苗後後1天至9天死亡。
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