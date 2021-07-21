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AZ、莫德納都有！打疫苗後死亡再增10例　最短1天就過世

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明新冠肺炎疫苗注謝後不良反應通報情況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明新冠肺炎疫苗注謝後不良反應通報情況。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/綜合報導

2021-07-21 15:26:10

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布昨日新增10例疑似新冠肺炎疫苗接種後死亡案例，其中有6例是施打AZ疫苗、4例施打莫德納疫苗，年齡在51至94歲之間，死亡最短在接種後1天後過世，最長則是接種後34天死亡。

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根據指揮中心統計，昨日新冠肺炎疫苗接種22萬8971人次，其中AZ疫苗接種20萬1188人次（第1劑接種19萬3144人次，第2劑接種8044人次)，莫德納接種2萬7783人次（第1劑接種2萬2530人次，第 2劑接種5253人次）。

截至目前為止，累計接種567萬4553人次，AZ接種287萬7587人次，莫德納接種279萬6966 人次，新冠肺炎疫苗接種人口涵蓋率23.50%，劑次人口比24.16（劑／每百人）。

此外，接種疫苗後不良事件通報，指揮中心發言人莊人祥表示昨日共有120件，其中非嚴重不良事件68件，死亡10件，其他疑似嚴重不良事件有42件。

▲月20日新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報統計。（圖／指揮中心提供）
▲月20日新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報統計。（圖／指揮中心提供）
至於死亡的10例中，有6件是接種AZ疫苗後死亡，年齡在51歲至94歲之間，於接種後4天至34天之間發生；同時間也新增4例接種莫德納疫苗後死亡，年齡在66至76歲之間，在接種疫苗後後1天至9天死亡。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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