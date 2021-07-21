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量販超市備戰中元推促銷　攜手朝天宮、天后宮代客普度

▲迎接中元節，量販與超市業者紛紛推出特賣活動，刺激買氣。（圖／全聯提供）
▲迎接中元節，量販與超市業者紛紛推出特賣活動，刺激買氣。（圖／全聯提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-21 13:06:02｜2021-07-21 13:17:47

隨著國內本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也做出相關「微解封」指引，也可看到上街的民眾陸續增加，接下來為了迎接中元節檔期，量販與超市業者也緊鑼密鼓的籌備中元大檔。

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家樂福主打三大重點，希望民眾減少外出、一站購足、屏且捍衛荷包，早早就推出6套「中元普度商品套組」，讓民眾可以先電話預約預購買，來店就可以現場直接取走，減少在賣場逗留時間，甚至家樂福會員獨享，到8/22連續5週，每週都提供顧客折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2000元或超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵，還有機會抽總金額1百萬現金折價劵，跟上萬個其他獎項。

▲家樂福因應中元檔期推出各類商品促銷，以及代客普度活動。（圖／家樂福提供）
▲家樂福因應中元檔期推出各類商品促銷，以及代客普度活動。（圖／家樂福提供）
家樂福還特別跨界與Uber合作，配合家樂福中元活動，到8/24止，Uber新用戶透過指定序號「來去家樂福」，還可以折抵相關車資。另外，也因為疫情衝擊，以往中元節到廟宇祭拜的常態習俗受到限制，家樂福更主打與北港朝天宮聯名合作，在7月初推出「代客普度」服務，民眾只要下單，家樂福就會將所購買的普度箱，在農曆7/13~7/15（國曆8/20～8/22）送達北港朝天宮參加祭拜法會，而且還會協助捐贈香油錢、撰寫疏文等。

愛買量販也同樣在疫情期間，調整中元節促銷方式，愛買強調，今年的中元節很不一樣，量販首創「代客普度送到家」服務，從「預訂供品→舉行普度慶典→送貨到家或捐贈」全程都為消費者完成，攜手創建四百多年的國定古蹟「鹿港天后宮」為合作通路，消費者預訂的「平安祈福箱」，會被送到鹿港天后宮，再由鹿港天后宮接力主辦普度慶典，完成敬拜好兄弟儀式，不僅防疫又能拜的誠心。

▲愛買量販攜手鹿港天后宮，推出普度活動。（圖／愛買提供）
▲愛買量販攜手鹿港天后宮，推出普度活動。（圖／愛買提供）
全聯福利中心今年也祭出超過3000款全年最低價商品，要來搶攻這波中元商機，全聯強調，今年因應疫情影響較以往提早備戰，並提倡中元拜拜新主張，「提早Buy、分散Buy、線上拜、找代拜」，除了提供消費者無接觸代客普度服務，更首度與北港朝天宮聯名合作推出「北港媽祖慈悲普度箱」預購專案，開放預購首週末即熱銷破百箱，另外今年同樣提供專業的一條龍中元鋪桌方案，不論廟宇、社區、公司行號等，全聯從商品報價到配送、鋪桌等所有流程，都能依照顧客的需求量身打造，預計今年在中元拜拜新主張檔期規劃下，可望比去年有個兩位數的成長幅度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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