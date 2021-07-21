河南暴雨大水灌入地鐵奪12命　氣象局長遭沖走

中國河南省連日暴雨，打破當地歷史紀錄，有媒體形容是在3天的時間內下了一年的雨量。鄭州多處傳出淹水災情，馬路變成河道，地鐵、火車站也發生嚴重積水現象，其中以「地鐵5號線」最為嚴重，不但出現「車廂外的水比人高」的現象，民眾泡在水中、無助受困，但列車也只能繼續往前行駛。鞏義市也傳出嚴重災情，就連氣象局長也被大水沖走，一度失聯，所幸不但半天就被救起，身體也沒有大礙。





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綜合中媒報導，中國河南遇上罕見強降雨，地理位置鄰近黃河的鄭州，在不堪連日暴雨的衝擊之下，街道變成了滾滾河流，大量雨水倒灌進地鐵站，《澎湃新聞》報導指出，鄭州地鐵5號線因暴雨造成嚴重積水現象，20日傍晚，積水更沖垮擋水牆進入隧道，車廂積水達到成年人腰部以上。從網路釋出的影片中，可以看到水深已經達到成人胸口高度，民眾站在車廂內的椅子上頭等待救援。鄭州地鐵下達全線網停運指令，救援人員須由車頂鑽洞將乘客救出，官方稱共緊急疏散500多名乘客，但仍有12人死亡，5人受傷。





有目擊者表示，當時原先要搭乘地鐵5號線回家，從黃河路站開始，一直有緊急停靠的狀況，「當時沿路仍有乘客上車，我也覺得沒有發生太大問題」，但水逐漸開始灌進車廂，列車長曾經嘗試將列車重新開回海灘寺地鐵站，但後來列車鎖死，無法移動，即使想要沿著軌道從內部人行通道走也行不通，列車長不斷聯繫地面，並將車門關閉，等待救援。





▲鄭州地鐵內部淹水畫面。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／翻攝自中國青年報）

除了鄭州市之外，鞏義市災情也相當嚴重，多地通信光纜被沖斷、基地台以及機房遭泥石流掩埋，電線桿被沖倒，導致多個區域通信被阻斷，官方網站的降雨資訊超過10小時無法更新。





當地媒體報導更指出，連鞏義市氣象局長趙建彪也遭大水滅頂沖走。根據了解，當時鞏義市應急管理局多次嘗試聯絡趙建彪，卻遲遲無法聯繫上，隨後才得知他在上午去市政府匯報氣象工作，返回辦公室途中遭逢大水，不慎被沖走，所幸在幾個小時之後，下午時被民眾救起，身體沒有大礙，當晚也已經返回家中。



