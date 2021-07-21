COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／今新增16例本土確診　另有5例死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）昨（21）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）昨（21）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-21 14:02:53｜2021-07-21 14:11:21

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

▲指揮中心公布國內新增個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內新增個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內新增確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內新增確診死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月19日累計公布14,231位確診個案中，已有12,382人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.0%。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，均為男性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自菲律賓(2例)、印尼(7例)入境，入境日介於6月24日至7月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,828,036例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,811,528排除)，其中15,478例確診，分別為1,250例境外移入，14,175例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。2020年起累計778例COVID-19死亡病例，其中770例本土，個案居住縣市分布為新北市386例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
15.79%84.21%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
79.78%20.22%
2021-07-20-2021-07-22

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
11.85%88.15%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.19%23.81%
2021-07-18-2021-07-21
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀