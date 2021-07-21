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1500萬劑BNT疫苗未來給誰打？陳時中：掌握時程後再安排

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-21 14:46:00｜2021-07-21 14:57:54

行政院今（21）日證實，慈濟已與上海復星達成初步合約，卻採購500萬劑BNT疫苗。對此，指揮中心指揮官陳時中今回應，十分感謝個人或團體採購買疫苗供國人使用，至於未來如何分配，要等能掌握到進貨時程後，再來安排。

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陳時中指出，今日十分非常謝謝慈濟，慈濟目前已與BNT達成初步合約，與台積電、鴻海等企業採購案整體共購買1500萬劑BNT；至於未來如何分配BNT疫苗，由於目前僅能掌握整體劑量，時程還是沒辦法掌握，等到未來時程有確定後，會因應疫情做最恰當的安排。

另有記者提問，未來是否可以與上海復星簽約，直接進口副廠疫苗？陳時中強調，他非常感謝鴻海、台積電還有慈濟購買疫苗來給國人使用，也非常謝謝所有參與的個人或是團體，但買疫苗還是要有原廠，目前這批BNT是由歐洲原廠出來直接運送，未來要看進貨時程才能決定如何分配。

▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
▲台灣本土確診疫情現況。（圖／NOWnews製圖）
 

▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
▲全台各地確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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