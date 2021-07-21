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Delta變異占美新增病例8成　佛奇：疫苗能防重症

▲美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國新病例中有超過80%是感染Delta變異株，但已核准的疫苗仍對預防住院和死亡有超過90%效力。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）表示，美國新病例中有超過80%是感染Delta變異株，但已核准的疫苗仍對預防住院和死亡有超過90%效力。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-21 13:56:40

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天在聯邦參議院聽證會中說，美國COVID-19新增病例超過80%是感染Delta變異株，但已核准的疫苗仍對預防住院和死亡有超過90%效力。

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路透社報導，更具傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株今年稍早首度在印度現蹤，自此成為美國和許多國家的主要流行病毒株，全球已超過90國出現感染病例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聽證會上表示，過去一週美國每日新增染疫死亡人數平均為239人，比前一週高出近48%。

美國食品藥物管理局（FDA）代理局長伍考克（Janet Woodcock）表示，藥廠正致力於判定疫苗的保存期限，同時各州也應繼續保留未使用的疫苗存貨。如果不延長保存期限，美國大批未使用的疫苗將在未來數週面臨過期問題。

佛奇表示，CDC正在檢視多個已接種群體的數據，以判定疫苗防護力的持續時間，也會用這些資訊來判斷是否需要追加第3劑疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100721

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