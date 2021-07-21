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北市某確診皮膚科醫師謊報足跡　衛生局重罰16萬

▲台北市一名皮膚科醫師日前確診，但在進行疫調過程中，並未針對足跡吐實，經調查後發現遍及百貨公司、健身房，因此衛生局也對他開罰16萬元。（資料照／圖示非當事健身房）
▲台北市一名皮膚科醫師日前確診，但在進行疫調過程中，並未針對足跡吐實，經調查後發現遍及百貨公司、健身房，因此衛生局也對他開罰16萬元。（資料照／圖示非當事健身房）

記者丁上程／台北報導

2021-07-21 13:32:52｜2021-07-21 13:34:50

台北市日前一例皮膚科醫師的確診案例，因為在疫調過程中，刻意隱瞞相關足跡與接觸者，在衛生局向警方申請電信足跡後，發現該名確診案例的行蹤與疫調內容不符，引發社會各界議論。對此台北市衛生局今（21）日中午也公布相關罰則，決定對該名確診案例開罰16萬元。

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衛生局方面表示，台北市某確診個案為執業醫師，由於個案疫調刻意隱瞞相關足跡及接觸者，未能詳實提供資訊，經台北市政府衛生局調閱其電信足跡重啟調查後，顯示確診個案曾至賣場、健身場館。

衛生局強調，除了重新匡列新增接觸者外，後續影響賣場、健身場所等營業場所停業消毒相關防疫作為，衛生局核其行為涉及規避及妨礙疫調作業情節，已違反傳染病防治法第43條第2項規定，處以罰鍰新台幣16萬元。

此外，台北農產運銷股份有限公司專案疫情調查，某攤商僅提報2名接觸者，後續詳細調查發現該攤商於第一時間未提供完整其所屬員工名單供衛生局匡列接觸者，有規避及妨礙疫調作業情節，涉及違反傳染病防治法第43條第2項規定，裁處罰鍰新台幣6萬元。

▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）
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