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烟花颱風往北走！專家警告「2關鍵」　最大風雨時間曝光

▲烟花颱風逐步逼近台灣，目前仍無法精準預測走向為何，氣象專家紛紛表示，還是要做好防災準備。（示意圖／NOWnews資料照）
▲烟花颱風逐步逼近台灣，目前仍無法精準預測走向為何，氣象專家紛紛表示，還是要做好防災準備。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 13:41:58

今天第六號颱風「烟花」昨（20）晚間增強為中度颱風，氣象局表示，今（21）日晚上才會發布海警，22日下午才會發布陸警。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出「烟花在台灣東邊北轉的機會愈來愈高了，暴風圈碰到台灣的機會也逐漸降低，不過就算颱風跑掉，台灣也難逃大雨！要特別注意！」

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台灣颱風論壇指出兩個關鍵「第一，烟花颱風環流大，烟花是從大型季風槽裡長出來的，所以颱風環流也很大，今天颱風距離北部還有600公里遠，但北部已經開始感受到外圍環流的降雨；第二，烟花颱風走很慢，正常來說，一個移速不快不慢的颱風，從沖繩南方近海走到台灣北方海面，只要花2天左右就可以抵達，但是烟花颱風竟然要花5天時間！」

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▲烟花在台灣東邊北轉的機會愈來愈高，暴風圈碰到台灣的機會也逐漸降低，但難逃暴雨。（圖／台灣颱風論壇）
專家表示，這種環流大、移速慢的颱風，就算暴風圈只是擦邊而過，由於斷斷續續的降雨時期會很長，因此累積起來的雨量可能還是會很多，週三(7/21)～週日(7/25)，位於迎風面的中南部山區，以及整個北部，隨時可能發生大雨，北部的一些水庫，也因此已經調節性放水。

另外，在週日(7/25)過後，颱風雖然遠離了，但台灣會轉成強西南風的環境，所以整個中南部地區，下個禮拜隨時都要注意大雨的發生。（編輯：張嘉哲）

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