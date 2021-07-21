烟花颱風往北走！專家警告「2關鍵」　最大風雨時間曝光

烟花在台灣東邊北轉的機會愈來愈高了

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所以颱風環流也很大

▲烟花在台灣東邊北轉的機會愈來愈高，暴風圈碰到台灣的機會也逐漸降低，但難逃暴雨。（圖／台灣颱風論壇）

由於斷斷續續的降雨時期會很長

週三(7/21)～週日(7/25)，位於迎風面的中南部山區，以及整個北部，隨時可能發生大雨