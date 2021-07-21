慈濟完成簽約　BNT疫苗由中央統籌分配、12至18歲可施打

佛教慈濟慈善事業基金會欲採購500萬劑BNT疫苗捐予我國政府統籌使用，今（21）日已與疾管署完成本專案捐贈契約之簽署程序。行政院發言人羅秉成今日下午召開記者會說明，他指出

我是廣告 請繼續往下閱讀

慈濟的500萬劑疫苗會與台積電、鴻海永齡各500萬劑，共1500萬劑會由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，同時也會申請把12至18歲的青少年納入使用對象。

羅秉成表示，捐贈單位慈濟今日早上8時左右就備妥相關契約法律文件，遞送受捐贈單位衛福部疾管署審核，疾管署同仁馬上就進行相關行政作業，在今天早上10時10分，由署長周志浩完成簽署手續。政府特別感謝證嚴上人全力支持，以及慈濟慈善基金會的義行善舉，同時也要感謝疾管署同仁跟義務律師的付出，終於在公私協力下，達成專案階段性重大進展。

羅秉成說，慈濟專案是依循台積電、鴻海永齡捐贈案模式辦理，關於捐贈原則、契約架構等都與其餘2個專案一致，三個單位各捐贈500萬劑疫苗，共計1500萬劑疫苗將統一由疾管署併案向食藥署申請EUA專案輸入許可，同時也會把12至18歲未成年納入使用對象申請，因為國際BNT疫苗是12至18歲是可以施打的。

羅秉成也說，疾管署也協調三捐贈單位1500萬劑疫苗一併排入製程整體規劃，日後每一批疫苗到貨數量，由三捐贈單位平均分配，同步供貨，由中央統籌運用。

羅秉成說，慈濟基金會上個月23日向衛福部遞件申請，因為台積電及鴻海永齡專案已先行推動，無法在當時併案，但經過審慎評估之後，7月1日政府決定成立慈濟捐贈疫苗專案，為了加速推動進行，9日疾管署就先行簽署採購前置作業所需法律文件，讓慈濟辦理洽購事宜，到今天才10餘天，這段時間能夠這麼快加速進行，就是因為汲取台積電與鴻海永齡的經驗才能在一個月內從申請到現在完成本專案捐贈簽屬程序。

羅秉成也說，對台積電、鴻海永齡三單位無私奉獻精神，政府再次表達感佩之意，政府與民間團體會繼續合作，公私協力，讓疫苗繼續到貨供國人施打，達到保障人民健康的共同目標。