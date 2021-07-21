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藍白黨團共識？李德維：循日韓模式「普發萬元紓困金」

▲受疫情影響百業蕭條，失業率恐持續攀升。（圖／基隆市政府提供）
▲受疫情影響百業蕭條，失業率恐持續攀升。（圖／基隆市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-07-21 13:47:57｜2021-07-21 13:57:15

針對民眾黨立委賴香伶昨呼籲普發萬元紓困金，國民黨立委李德維21日表示，民眾黨團跟進國民黨團主張，籲請政府參照新加坡、韓國、日本與美國模式，普發現金紓困。

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李德維上午於臉書發文表示，因為就在1個半月前，民眾黨主席、台北市長柯文哲曾公開反對普發全體國民一萬現金，直批「有這種在野黨，難怪執政黨敢這麼囂張」。如今民眾黨從善如流，在野黨如果能整合主張，能形成更強的監督力道。

李德維說，當時柯文哲與民眾黨反對普發現金，是擔心支出過於龐大，他予以認同，但柯卻嚴重誤判了民進黨政府的執政能力，行政院只會做哏圖，不會紓困，規定繁複不說，還頻頻漏掉真正艱苦的百姓。

李進一步指出，國民黨與民眾黨的主張，還是有些不同，根據賴臉書所寫，民眾黨認為還是應該某種程度「排富」，國民黨則認為直接普發，不要再拖，政策細節可以再進行商討，重點在於負責任的在野黨，必須為民思考，提出不同對策。
 

▲國民黨立委李德維。（圖／記者呂炯昌攝）
▲國民黨立委李德維呼籲迅速普發紓困金。（圖／記者呂炯昌攝）
 

賴香伶昨日發文表示，從去年疫情至今，超過2個月的三級警戒重創各行各業，5月失業率4.11%，隨著應屆畢業生投入職場，很遺憾的6月失業率恐再攀升，再加上勞動部最新統計無薪假已經達到3.1萬人，初估超過60萬名勞工受疫情影響，承受了職場帶來的龐大經濟壓力，單單的紓困4.0以及孩童防疫照顧津貼一萬元完全無法緩減勞工們經濟上的困境，政府該正視的問題。

賴不滿指出，6月起，行政院提出紓困4.0基本版及精進版，民眾原以為等到一場及時雨，但是行政院並沒有因為嚴峻的疫情，好好理解、回應大眾的急迫，一路以來，各種審核方式嚴格到了極點。

賴香伶以「部分工時受僱勞工」為例指出，要求110年4月30日當天有加保就業保險，雖已放寬到4月任一天有就保就可領，但是，為員工納保是雇主應盡的責任，不應轉嫁到員工身上，勞動部以就業保險認定為根據而不是工作事實、雇傭關係來認定，非常不合理，勞動部不願意改正，就是政府失職，讓弱勢勞工因為雇主違法而無法領取紓困補助。

因此，她呼籲政府可參照國外模式，採取全體國民普發現金的紓困方式，金額從1萬到3萬餘元不等，台灣也應可從善如流，並將收入沒受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產的人排除，讓所有民眾都能度過困境，才能達到蘇院長所說的從寬、從速、從簡的紓困方針。

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