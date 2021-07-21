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烟花颱風逼近！台電急籲「4點」別忘了：過去曾影響停電

▲今年第6號颱風「烟花」逼近台灣，台電呼籲民眾做好4點防颱準備。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今年第6號颱風「烟花」逼近台灣，台電呼籲民眾做好4點防颱準備。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-07-21 14:00:50

今年第6號颱風「烟花」逼近台灣，外圍環流對北台灣的影響越晚越有感，根據中央氣象局今（21）日表示，目前颱風移動速度緩慢，依據目前路徑，海上警報最快將於今晚發布，陸上警報可能於明日下午發布。對此，台電也於臉書粉專《電力粉絲團》上提醒民眾做好防颱準備，提出「4點」要多注意。

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台電於臉書社團《電力粉絲團》上發文，表示在過去颱風期間，經常發生招牌遭強風吹落，破壞配電設備而停電的突發狀況，或是大樓地下配電室淹水，進而影響搶修。

對此，台電就呼籲民眾「在地下室入口設置閘門或堆沙包」以及「加強固定招牌看板、家遮陽棚及鐵皮屋」。此外，台電指出因有電無電看不見，所以民眾也需留意「避免碰觸或撿拾掉落的電線」「屋內若漏水嚴重，應關閉電源總開關防止漏電」，以此保障用電安全。

▲台電提醒民眾做好防颱準備。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電提醒民眾做好防颱準備。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
根據臉書粉專《台灣颱風論壇》表示，烟花目前於台灣東邊北轉的機會愈來愈高，暴風圈碰到台灣的機會也逐漸降低，不過台灣仍難逃大雨。週三（21）至週日（25）位於迎風面的中南部山區，以及整個北部隨時可能發生大雨，目前北部一些水庫，也因此調節性放水。另外，週日過後，颱風雖已遠離，但台灣會轉成強西南風的環境，故中南部地區下個禮拜隨時都要注意大雨的發生。（編輯：陳雅雲）

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