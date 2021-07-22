小鐘挑戰攻頂武嶺 鮪魚騎車動力竟是「買高山高麗菜」
藝人小鐘為了要讓自己50歲留下紀念，要挑戰騎單車上武嶺，他所主持的節目《愛玩客》5月初就替他安排「西進武嶺特別企劃」，除了有搭檔鮪魚陪伴之外，也邀請林逸欣一起參與，3人最終花了5個小時抵達終點，儘管十分過程熱血，也獲得滿滿成就感，不過小鐘也誠實地說：「武嶺真的有難度！」表示不會想再次挑戰。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-22 09:00:00
有「飛輪強者」稱號的小鐘曾登上日本富士山、台灣最高峰玉山，對自己體力信心十足的他，在出發武嶺前揚言要騎完全程53公里，還嗆聲只需要花4個小時就能完成。怎料才剛從清境出發沒多久，未抵達第一個休息站翠峰，小鐘就因為連續上坡，開始有點吃不消，騎不到半小時就吃了一堆能量補給品，另外由於林逸欣選擇緩慢前進、配速登山，因此和小鐘、鮪魚的距離拉開約有10幾分鐘。
隨著高度攀升及大幅度陡坡，小鐘體力開始難以負荷，大約每騎1公里就得停下來休息，這讓工作人員都看不下去，直呼：「會不會休息太多次！」小鐘、鮪魚則是苦笑表示：「我們也不想休息，但是不休息會騎不下去！」更在髮夾彎路段時大喊「好後悔」，離終點剩下最後1公里時，小鐘哀號表示真的騎到快流眼淚。
事實上，原本體力就不好的鮪魚，一開始並沒有打算要挑戰武嶺，但是出發前一天受到小鐘和林逸欣熱血氣氛影響，態度才大轉變，自告奮勇要加入行列。鮪魚也拜託網友不要罵她穿精品鞋騎車，表示驅使她騎車的動力竟是「買高山高麗菜」，可愛的原因讓人哭笑不得，雖然一開始滿腔期待，但是鮪魚騎到後半路段時體力已幾乎耗盡，崩潰吶喊：「到底是什麼支撐我上來！」