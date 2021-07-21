綠批以疫謀亂　藍再轟圖利高端、逃避司法檢驗

針對民進黨團今(21)日上午召開記者會，指控昨日國民黨主席江啟臣偕同黨團幹部赴台北地檢署按鈴申告是以疫謀亂、浪費司法資源。國民黨表示，蔡政府突襲式通過高端疫苗緊急授權，程序黑箱不透明，迄今除了指揮中心公布的一頁新聞稿外，關於提交審查的完整實驗報告、審查會議紀錄、審查委員名單皆未公開，衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉嫌圖利高端，違反貪汙治罪條例相關規定，明顯失職。然而面對在野黨的監督，本應接受司法體系調查來釐清疑雲，陳時中竟瞎扯心灰意冷，意圖透過民進黨團轉移焦點，逃避司法檢驗。
記者余祥／台北報導
2021-07-21 14:22:35｜2021-07-21 14:23:08
國民黨強調，「反黑箱，要真相」，民眾多數對審查過程充滿疑慮，民進黨動作越大，越加凸顯害怕真相被揭露的窘境。舉凡採購案金額高達40.3億，卻在二期期中報告尚未完成階段就已簽訂；以及審查委員名單傳出更換後迄今未公開，事前撲滅反對聲音的審查更恐喪失公正。究竟其中有沒有涉及圖利？官員有無瀆職？陳時中部長、吳秀梅署長是否應承擔刑事責任？除了民眾內心自有公評外，都應透過台北地檢署詳予調查，以司法途徑還原真相。
最後，國民黨也重申，民進黨因為錯誤的疫苗政策浪費大量人力、物力，更讓上百位國民犧牲性命。除了因為虛耗時間、浪費人民寶貴資源外，面對疫苗缺口，政府更一再卸責地方、放任獵巫行為，才是真正打擊地方防疫作業。日前新竹縣莫名被控疫苗涵蓋率排名最後，致使楊文科縣長本人親自投書說明原由。新竹縣獲中央配發數僅11萬2420劑，是全國最少，即便全數施打完成，涵蓋率仍只能排在最後一名，國民黨質疑，中央撥配疫苗數量的嚴重差距，如今竟也成為地方政府的錯誤，實在令人匪夷所思。同樣的，民進黨如今反過來抨擊在野黨的監督是在浪費司法資源，如此強力阻止人民得到真相，更是不知廉恥與慚愧為何物。