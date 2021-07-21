慈濟成功簽約500萬BNT！洪孟楷：對陳時中感激「不禁」

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對於慈濟成功簽約，洪孟楷指出，慈濟在5月底對外公布願意購買捐贈，直到今天才能有好消息，過程中有指揮官說「多方管道是干擾」，如今只想悲痛地向政府說「感激不禁」，謝謝政府聽見民意、不再阻撓民團、企業購買疫苗。
洪孟楷回顧，5月中疫情爆發以來，各界的愛心和國人的自律是台灣的希望，而5/31慈濟功德會也正式發出聲明希望能夠購買疫苗協助台灣，卻遭到民進黨政府有形無形的阻擾。
洪指出，包括5月31日慈濟響應購贈國際疫苗護台，加碼認捐；6月3日陳時中對外稱「大家熱心但就是買不到」，態度消極；6月23日政院稱慈濟及台積電、永齡購買疫苗無法併案處理，食藥署稱慈濟缺原廠授權書。
6月下旬死亡人數飆升，民怨四起，總統蔡英文於6月26日允積極處理；6月30日慈濟喊話「救人的事不能等」盼中央予以協助，陳時中回應「先路走清楚，接著做比較快」，同時，鴻海與台積電進入採購談判；7月2日政院終於點頭專案處理。
7月11日經過8天時程跑公文，政府授權慈濟買BNT，台積電、永齡基金會可望一周簽約下訂；今日慈濟宣布簽訂500萬劑BNT採購，全捐給民眾施打。
洪孟楷不滿表示，超過1個半月的過程中，中央是否積極協助？還是消極回應，國人心裡自有一把尺。他強調，這段時間超過7百多位死亡、上萬人確診、經濟損失千億，對於政府總是無法在第一時間就積極處理，他感到非常痛心。
洪孟楷進一步指出，既然台積電、鴻海、慈濟都能夠有同一模式購買疫苗，要求政府應再加碼採購，補足全體打2劑的基本門檻，也是為明年預作準備。