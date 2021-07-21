名家論壇》盧燕俐／高通膨下的三大理財方向

原物料價格漲不停，美國六月CPI(消費者物價指數)年增率5.4％，增幅13年新高，台灣CPI則剛終結連兩月超過2％走勢，偏偏一般民眾薪水漲幅有限，該如何擬訂理財策略，才不至被通膨怪獸打敗？





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這一波美國通膨超乎預期，從油價可看出端倪。七月初，布蘭特原油一度站上77美元，不僅創三年來新高，一年更大漲7成，也帶動房價與物價連番上揚，就連總統拜登都出手，公開呼籲航運公司少收一些附加費用，免得美國企業與人民吃不消。





聯準會主席鮑爾已坦言，「最近的通膨令人不安，不得不重新評估風險！」彷彿為縮減購債埋下伏筆。台灣物價也蠢蠢欲動，六月蔬菜價格比五月大漲兩成，也比去年同期增加8.78％，隨著疫苗施打率上揚、內需逐漸回溫，預估民生消費品牌將陸續把成本轉價給消費者。





迎通膨年代，我認為，民眾可以朝著三大理財方向來因應。





首先，是提升自身的專業能力。過去股神巴菲特接受媒體專訪時，曾提及，「投資自己與出色的企業，是抗通膨的最佳解藥！」很容易理解，提升自我專業能力，獲得升官加薪與跳槽機會，成為同行中的佼佼者，一定能有效打敗通膨。





相較下，「投資出色的企業」，牽涉到完整的選股能力，必須對基本面、技術面、籌碼面等皆有研究，才能挑到長青不敗的公司。因此，對理財新鮮人來說，如果沒有把握挑到出色的企業，不如老老實實定期定額佈局市值型的ETF，像是0050(元大台灣50)與006208(富邦台灣50)等，更能輕鬆而有效的累積財富。





其次，佈局美元。今年中，當台幣衝高來到27.5時，我建議有貿易和就學需求的人，可開始分批買進美元，就是看到台幣處在20年的相對高點，預判再升值空間有限，且目前美國通膨加劇，升息腳步也將加快，全球資金有部分會回流美國，美元還有再向上機會。





截至7月19日，美元指數一度來到93，頗有繼續挑戰三位數的氣勢。由於定存美元無利可圖，許多年利率超過1.3％的高利專案，幾乎都是短天期一個月的方案，換算下來，一個月利率0.1％，還有資金門檻，建議有興趣的民眾多比較，免得資金挪來挪去，徒增時間成本。





第三，高點存股需有向下攤平的心理準備。升息題材發酵，去年落後的金融股，今年終於一吐怨氣，獲利王富邦金領先創下85元的新高，主要是迎接月底除息行情，外資法人率先卡位。





提醒讀者，就過往金融股股性，除息前，通常會啟動一波行情，但能否順利填息，就得回歸到個股基本面，目前金融股呈現大者恆大的競爭態勢，上半年繳出亮麗成績的富邦金、國泰金與開發金，預估全年獲利都不錯。





空手者現在才想開始存金融股，得有大盤隨時回檔，金融類股也可能跟著修正的心理準備，最佳應對策略是，預設股價區間，回至低檔就加碼攤平，時間拉長，還是能配息與股價兩頭賺。











●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問





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