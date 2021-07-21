中市第七類運輸業疫苗接種等譕　司機：自求多福

COVID-19疫苗第七類接種對象運輸業，目前僅有北北基桃的進行專案施打，台中市的公車、計程車司機、捷運站務人員等卻等無疫苗可打。今(21)日台中市議員楊正中指出，中市府交通局自六月底起每周發文予交通部，希望主管機關同意納入接種，但礙於疫苗不足、衛福部已讀不回，他質疑難道現在只能要司機自立自強？
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-21 14:50:03
楊正中說，七月初時他已建請市府優先開打大眾運輸從業人員疫苗，然半個月過去，仍有許多公車司機頻頻向他陳情表示：疫苗實在「等譕」！經查第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」除以各該領域主管機關認定之必要工作人員外，仍需報請指揮中心同意。
為此，儘管台中市政府交通局已完成列冊，並自6月25日起每週發文向交通部爭取進行專案施打，惟礙於中央疫苗不足，交通部卻僅能「雙手投降」、表示疫苗仍待中央疫情指揮中心分配。而要等到猴年馬月大眾運輸從業人員才能打到疫苗？許多司機也很無奈的說，根本就是要他們自求多福。
楊正中說，因應疫情有趨緩情形，日前衛福部部長陳時中也說下周將會逐步進行「緩坡式降級」，唯恐屆時大眾運輸系統將會面臨來自四面八方的旅客，為確保社會機能運作正常，希望中央政府肩府起責任，盡速同意台中市第七類疫苗專案讓這些人打到疫苗，保護自己也保護大眾安全。