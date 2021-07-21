慈濟500萬劑BNT簽約成功　王婉諭：應思考國產疫苗定位

我是廣告 請繼續往下閱讀

王婉諭表示，由衷地感謝慈濟基金會的無償捐贈，讓國人的健康能夠獲得更好的保障。這樣的善心，真的值得所有人的尊敬。若將這批疫苗納入計算的話，未來台灣預計取得的疫苗將近5000萬劑，應足夠全體國人都接種兩劑。



