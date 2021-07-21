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慈濟500萬劑BNT簽約成功　王婉諭：應思考國產疫苗定位

▲蔡英文總統日前向證嚴法師保證，政府會積極處理慈濟洽購疫苗事宜。（圖／蔡英文臉書）
▲蔡英文總統日前向證嚴法師保證，政府會積極處理慈濟洽購疫苗事宜。（圖／蔡英文臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-21 15:26:35｜2021-07-21 15:28:11

慈濟基金會今（21）日宣布，已經完成與政府簽署疫苗採購捐贈專案的採購契約及捐贈契約，與台積電、永齡基金會相同，都將提供500萬劑BN疫苗。時代力量立委王婉諭感謝慈濟購買疫苗，也呼籲政府應思考國產疫苗定位。

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王婉諭表示，由衷地感謝慈濟基金會的無償捐贈，讓國人的健康能夠獲得更好的保障。這樣的善心，真的值得所有人的尊敬。若將這批疫苗納入計算的話，未來台灣預計取得的疫苗將近5000萬劑，應足夠全體國人都接種兩劑。

王婉諭表示，對於近日衛福部預防接種組（ACIP）將召開會議討論未來的疫苗接種方向，她提出呼籲，包括妥善思考國產疫苗的定位，除了應該要將資訊公開供民眾選擇外，也應該要思考，在現階段海外三期及國際認證仍進行中的情況下，是否會考慮作為備位疫苗，甚至是其他國際疫苗的第三劑補充使用，並且盡快展開相關試驗。在國內疫苗種類仍有限的情況下，指揮中心應根據相關科學證據，妥善評估混打的可行性。

王婉諭指出，近日傳出疾管署將申請BNT的授權變更，讓12到18歲也能列為使用對象。她呼籲相關專家學者，應妥善考量國外接種情形，評估未成年人施打的安全性及必要性，並且根據疫苗數量，衡量未來開放的年齡層和優先次序為何，讓不分年齡的民眾都能盡快接受疫苗施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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