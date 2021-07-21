中市議員發起「愛心待用餐」　供午、晚餐不限身分

台灣本土疫情衝擊民生，影響各行各業而造成許多人收入減少、生活困頓，甚至三餐難以溫飽。今(21)日民進黨台中市議員江肇國發起「愛心待用餐」慈善活動，促成民間善心人士贊助提供1500個便當給有需要的人，同時邀請市議員蔡耀頡共襄盛舉，一同盼望疫情之下吃一頓飯、享一份溫暖，與民攜手共度難關。另市議員周永鴻與食品業者，共同捐贈冷凍食品、葡萄、玉米筍等物資供南台中家扶中心運用，希望拋磚引玉，讓更多人在疫情期間為社福團體伸出援手。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-21 15:15:58
江肇國表示，待用餐指的是善心人士提前支付了餐點費用，讓有需要的人可以免費領取享用的慈善活動。他結合了民間力量集資12萬元，提供1500個便當，溫飽不分你我，愛心待用餐不限定身分別，只要是有需要的民眾，都可以在午餐及晚餐時間前往領用。
江肇國說，即日至26日，待用餐分別可在西區日月湖餐廳、台北小排自助餐、中區中山自助餐領取。其中，日月湖餐廳是主打新鮮海產的日式料理店，疫情之前多以內用為主，此次特別響應待用餐活動，希望可以幫助到與自身同樣受到影響的民眾。江肇國強調，一餐之力看似微小，卻有著很多溫暖，期望大家多多支持，讓愛傳遍社會角落。
另外，議員周永鴻與勝騏食品合作，共同捐贈冷凍食品、葡萄、玉米筍等物資供南台中家扶中心運用，希望拋磚引玉，讓更多人在疫情期間為社福團體伸出援手。南台中家扶中心扶幼委員會主委陳昭舒和主任王金敦代表家扶接受捐贈。
周永鴻表示，武漢肺炎疫情三級警戒衝擊百工百業，對社福團體運作也衝擊甚深。有不少捐款人因個人經濟狀況，不得不減少或取消捐款與物資，而原本社福團體寄放在小吃店與餐廳的零錢箱，也因為禁止內用少了一大筆收入。
周永鴻表示，這次與勝騏食品捐贈水餃等冷凍食品、葡萄與玉米筍讓南台中家扶中心運用，希望拋磚引玉，讓更多人挺身而出支援社福團體。