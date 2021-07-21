呂秀蓮籲帶頭打國產疫苗　民進黨：蔡英文、賴清德都願意

前副總統呂秀蓮20日晚間在臉書表示，民進黨公職應該帶頭施打國產疫苗，以表效忠，另民進黨中央也應調查全國黨員施打國產疫苗的意願，以了解民意。民進黨發言人謝佩芬今（21）日在中常會後記者會中表示，總統蔡英文和副總統賴清德先前都已表明，願意接種國產疫苗，相信總統府會依照指揮中心宣布施打的規劃來做妥適的安排。

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呂秀蓮20日在臉書談及疫苗相關問題時表示，病毒是人類公敵，疫苗是公共資產，不能浪費，更不應壟斷；生命平等，施打疫苗，不應有特權；醫學發達，只要經過合法、科學認證程序，應隨遇而安，不必挑剔。

呂秀蓮也說，國產疫苗既經蔡英文及陳建仁掛保證，執政的民進黨員，至少擔任黨公職的人應該帶頭施打，以表「效忠」蔡英文，她還說，民進黨中央應針對全國黨員施打疫苗，尤其國產疫苗的意願作調查，以了解民意。

對此，謝佩芬表示，民進黨還是要再次強調，疫苗是科學問題，不是政治問題。政府依據法律和科學標準嚴格把關，只有安全有效的疫苗，才會允許製造、開放施打。請大家上網預約，接到通知，輪到你就去打。

至於帶頭施打，謝佩芬說，蔡英文和賴清德先前都已經表明，願意接種國產疫苗，相信未來總統府會依照指揮中心宣布施打的規劃來做妥適的安排。