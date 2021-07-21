越晚雨越大！烟花颱風漸增強 氣象局估這天影響最劇烈
中央氣象局今（21）日下午，針對最新颱風訊息進行預報，林秉煜課長表示，今年第6號中度颱風「烟花」持續增強、暴風圈擴大，逐漸向西移動，北台灣受到外圍環流影響，越晚雨勢會越明顯，北部、東半部沿海風浪加大，可能出現2至3米的浪高，23日開始是颱風影響最劇的時間點，北部山區可能會出現豪雨以上等級的劇烈降雨；中北部、東北部地區及南部山區易有大雨或豪雨。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-21 16:04:36｜2021-07-21 16:06:10
氣象局表示，烟花颱風今日14時的中心位置在北緯 24.3 度，東經 127.1 度，以每小時11公里速度，向西南西進行。中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒 48 公尺，七級風暴風半徑 180 公里，十級風暴風半徑 60 公里；查帕卡颱風中心位置在北緯 22.3 度，東經 110.5 度，以每小時6公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒 25 公尺，七級風暴風半徑 50 公里。
氣象局課長林秉煜在下午的天氣預報直播中表示，目前為止烟花颱風大約在台北東方570公里處的海面上，強度略為增強，預估它在持續向西的過程當中，還會持續增強、暴風圈擴大的趨勢。
林秉煜說明，烟花颱風的外圍環流，今日開始逐漸影響台灣，今天中午過後，中南部、花東地區開始有些午後雷陣雨的發生，北台灣雨勢越晚會越明顯，預估今晚到明天早上，下雨頻率會逐漸增加，中南部地區會有局部降雨發生；北部、宜蘭花蓮地區沿海風浪漸大，可能出現2至3米的浪高、8至9級的強陣風。
林秉煜表示，明天開始颱風逐漸接近，北台灣風雨增強、中南部漸有風雨。而颱風最接近台灣的時間點，落在23、24日，林秉煜說，此時颱風影響最劇烈，將會有強風豪雨，北部山區要嚴防豪雨以上等級的劇烈降雨，中北部、東北部地區及南部山區易有大雨或豪雨，整體天氣相當不穩定。
隨著烟花颱風逐漸往西北移動，預估週日（25日）颱風將進入中國，若未來颱風路徑往北偏，整體影響程度會再往下降。不過有關最快何時發布海警，氣象局在這節預報中並無特別說明。