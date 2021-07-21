《財富老司機》債務如膽固醇有好有壞 自律有助永保安康
要如何成為有錢人，這個問題有千千百百種種的答案，不過萬法不離其宗，掙得再多也得守得住，正確的財務規劃，往往比有精準的投資眼光來的重要，本集《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹就要介紹強‧漢森所著作的《好債，壞債──聰明舉債，財富Double》，透過作者的幡然醒悟，徹底扭轉自身缺乏財務自律的壞習慣，他巧妙地將債務比喻為膽固醇，有好壞之別。壞的過多會致死，但好的不足也會成為問題。
財經中心/綜合報導
2021-07-21 21:00:00
《好債，壞債──聰明舉債，財富Double》作者為強‧漢森曾從事不動產業超過二十年，現為全職之作家及演說家。他的演講主題多與個人理財相關，包括如何避免混淆所得與財富，以及債務所造成的事實扭曲。而這本理財書不會提供應急的治標之道，也不會給予樂觀的太妃糖吃，相反地，而是單刀直入，讓讀者能誠實面對並努力改善目前的財務狀況，重點在於能用現有的收入做些什麼事。漢森結合了個人經驗、研究、歷史及幽默，主張過有計劃的生活，不讓自己被情感和情緒化的消費所控制。就如同他所寫的「過去種種已成往事──除非你仍欠債。」
書中內容提到，在美國，排名第一的新年新希望已經不再是「減重」，而是「擺脫債務」。然而，並非所有的債務都對財富有害，就如同並非所有的脂肪都對健康有害。漢森歷經「瀕債經驗」，債裡逃生，付出慘痛的代價後才參透債務。讓黃丹印象深刻的，就是作者在人生在最低潮的時候為自己寫了遺言，死因是因為缺乏財務自律，然後無法延後滿足，以及欠缺辨別力所引起的併發症而離開人世。
漢森以輕鬆愉快的筆調闡述了他對於債務利弊的深刻見解。對多數人而言，要送小孩上大學、買房子或車子，就必得背負一些債務。有些債務可以是好債，而對於壞債的定義，作者建立起一套架構，幫助了解債務如何運作、多少債務才算太多，以及如何在債務釀成問題前察覺危險。
黃丹指出，我們要做好自己的情緒管理，要好好的檢視自己的日常生活以外，書中一個有趣的觀點，就是「開車送走人生」，因為其實當你把車子買下來之後，就直接折價，那立刻折價的車，端看你用多大的代價把它買下來，如果為了閃閃發亮的車子，付出你的生命，付出你的熱愛，付出你跟家人朋友相處的時間，那麼買東西之前，真的是應該要三思而行，並思考延後滿足，隨時隨地時時刻刻理性理智的，過好未來的人生，把人生放長遠來看。