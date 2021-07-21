西北颱烟花來襲　盧秀燕：中部山區雨量驚人

中央氣象局最新資料顯示，烟花颱風移動速度轉慢，海上警報可能延至今(21)日傍晚至晚上發布，台中市政府防颱整備，市長盧秀燕主持防汛會議指出，烟花颱風雖不直接影響台中市，但須慎防颱風過境後的西南氣流，中部山區總累積雨量高達700至1000毫米，非常驚人，除加強整備外也應小心安全。呼籲市民提高警覺做好防災準備。

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盧秀燕在防汛整備會議開始前，先與和平區長吳萬福視訊，關心和平區各項物資是否充沛。盧秀燕說明，根據最新資料顯示，烟花颱風不會直接侵襲台中，但因和平區位在高山，橫跨中央山脈並處在迎風面，可能首當其衝，中央氣象局也預估

，中部山區總累積雨量高達700至1000毫米，非常驚人，除加強整備外也應小心安全。

盧秀燕提到，她除指示相關局處隨時支援和平區沙包等整備物資外，因和平區多處為土石流警戒區或大規模崩塌潛勢區，再加上目前疫苗施打中，她也授權和平區長彈性調整接種措施，以區民安全為首要考量，並要求公所於颱風來襲期間加強戒備，並偕同當地旅館業者協助疏導安置仍留滯在山區的居民或遊客。

盧秀燕提到，去年一整年台灣無颱風過境，許多資材皆未動用，為因應颱風，相關機具應提前測試，確保颱風來臨時可以正常運作；此外，台中與花蓮以中央山脈相隔，近日花蓮地震頻傳造成土石鬆動，希望台中山區當地居民及遊客多加留意並減少外出，雖然颱風不會直撲台中，但萬萬不可掉以輕心，過境後的西南氣流雨勢可能成災，環保局等相關單位已全力總動員加強低窪地區排水溝清淤，市府做好準備減少災損，保障民眾生命財產安全。

水利局長范世億表示，烟花颱風將通過台灣北部海峽，依最新預測路徑，將對中部以北有直接影響，第七號颱風「查帕卡」也升級為中度颱風，市府各抽水站人員均進駐戒備中，如水位持續高漲，亦將立即起抽，另水利局及各公所搶險搶修開口契約均待命因應，各抽水機組也均檢視完成並待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，並隨時監控水情因應突發狀況，確保颱風豪大雨來襲時，不會造成淹水災情。

范世億進一步表示，水利局相關防汛資材整備，包括抽水機251台、沙包2萬包、另防汛塊已放置至中科廣福路、

烏溪倉庫、及中彰快速道路下；此外，台中市智慧防汛網已上線，水利局將持續透過路面淹水感測設備、雨水下水道監測設備、區域排水監控系統設備及柳川告警廣播等高科技設備，利用物聯網(IoT)技術獲取第一手資訊進行分析，作為應變決策依據。

水利局說，市府於汛期前已完成相關防汛整備項目，如各種防汛資材盤點、大型抽水機預佈點檢討、聯合29區公所共同辦理實兵演習、兵棋推演及宣導達30場次，並針對全市各級排水路清疏共115公里，包含區域排水74公里、雨水下水道21公里及野溪20公里。